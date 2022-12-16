Das Erste – страны НАТО договорились увеличить бюджет альянса на 2023 год более чем на четверть

Ввиду «новой ситуации в сфере безопасности, возникшей из-за конфликта на Украине», cтраны НАТО договорились значительно увеличить бюджет альянса на следующий год, передаёт Das Erste. Таким образом, военный бюджет вырастет примерно на 26% и составит €1,96 млрд, а гражданский — на 28% и достигнет €370,8 млн. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал этот шаг «конкретным выражением более высокого уровня устремлений» альянса.



AP

На заседании Североатлантического совета в среду cтраны НАТО договорились значительно увеличить бюджет альянса «ввиду новой ситуации в сфере безопасности, возникшей из-за конфликта на Украине», передаёт Das Erste.

В заявлении альянса отмечается, что в следующем году военный бюджет НАТО будет увеличен примерно на 26% и составит €1,96 млрд, а гражданский бюджет вырастет практически на 28% и достигнет €370,8 млн.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал это решение. «Это конкретное выражение более высокого уровня устремлений, — заявил Столтенберг. — Только вместе мы можем обеспечить безопасность примерно одного миллиарда наших граждан в странах НАТО в более опасном мире».

Военный и гражданский бюджеты НАТО в настоящее время в совокупности составляют около €1,8 млрд. Как считает издание, это «очень небольшие деньги» по сравнению с расходами на оборону каждого государства-члена в отдельности. По данным, содержащимся в документах альянса, военный бюджет США в последний раз составил $822 миллиардов (€769 млрд), Германии — €55,6 млрд.

В настоящее время наибольшая доля в общем бюджете альянса принадлежит Германии и США. Обе страны покрывают примерно по 16,3% — в 2021 году каждая внесла по €400 млн.

При бывшем президенте Дональде Трампе доля взносов США значительно сократилась, а доля Германии, наоборот, увеличилась. Ранее Трамп неоднократно критиковал тот факт, что европейские союзники выделяют недостаточно средств на общую оборону.

Дальнейшее увеличение бюджета альянса уже запланировано. Соответствующее принципиальное решение на период до 2030 года главы государств и правительств приняли летом на саммите НАТО в Мадриде, пишет Das Erste.