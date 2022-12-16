 

“Деньги все забрал себе”: Оплевавший Россию Макаревич* тайно выступил на родине

16.12.2022, 0:45, Разное
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Солист “Машины времени” покинул годами кормившую его родину и обосновался в Израиле. Правда, уехать спокойно артист не смог: время от времени он поливает грязью Россию в социальных сетях или во время интервью. На Земле Обетованной оплевавшему родину Андрею Макаревичу*, наверное, живется хорошо, ведь есть на что.

Финансовое состояние у музыканта хорошее: за годы работы он обзавелся миллионным состоянием, которое теперь тратит на чужбине. Правда, возможно, не все деньги певец получил законно. В одном из интервью журналист Дмитрий Пучков раскрыл занимательную схему воровства солиста “Машины времени”.

Писатель напомнил, что во времена Советского Союза некоторые артисты предпочитали выступать подпольно, чтобы не платить налоги, а вырученные деньги положить себе в карман. По его словам, Андрей Макаревич* тоже с удовольствием пользовался этой схемой и и не один раз тайно выступил на родине, что позволило ему воровать буквально в промышленных масштабах!

“Тихонько арендуя какой-нибудь ДК, осторожно заводя туда людей, продавая билеты, не платя с этого ни копейки налогов, деньги все забирая себе”, – рассказал Дмитрий Пучков.

Журналисты попытались связаться с солистом прославленного коллектива, чтобы получить комментарий на эту тему. Но Андрей Макаревич* предпочел хранить молчание.

*Признан иностранным агентом, по решению Минюста РФ.


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