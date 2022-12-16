 

Скандалы: Андрей Макаревич избавился от бизнеса в России по производству фильмов и сериалов «Мамбо продакшн»

16.12.2022, 0:40, Разное
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Согласно базе «СПАРК», последние годы этот актив не приносил доходов

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом) избавился от одного из своих бизнесов в России. Об этом Daily Storm узнал из базы-данных «СПАРК-Интерфакс», согласно которой российский музыкант в начале декабря вышел из состава учредителей студии «Мамбо продакшн».

Данные из базы-данных «СПАРК-Интерфакс»

По информации базы-данных, еще 1 декабря артист являлся учредителем компании, где ему принадлежало 20%. Согласно «СПАРК», последние годы актив не приносил доходов. При этом Макаревич не единственный, кто в начале месяца ушел из компании.

Аналогичное решение принял также партнер артиста — уроженец Донецка, продюсер «Адской кухни» и «Смака» Николай Билык. Сейчас в учредителях студии значится лишь один человек — сестра Андрея Макаревича Наталья.

Сфера деятельности «Мамбо продакшн» — производство фильмов и телевизионных программ. Студия работает еще в 18 направлениях, в том числе в теле- и радиовещании и демонстрации кинофильмов.

2 сентября Министерство юстиции внесло ряд граждан РФ в реестры СМИ и физлиц-иноагентов. В их числе актер Михаил Шац, журналисты Дмитрий Гордон, Екатерина Гордеева и Сергей Медведев, политик Юлия Галямина, блогер Кирилл Федоров, музыкант Андрей Макаревич и многие другие.

Андрей Макаревич в беседе с RTVI назвал решение Минюста РФ «веселой новостью». Артист сказал, что не станет ничего предпринимать по этому поводу и не желает тратить жизнь на «борьбу с ветряными мельницами».

Александр Пучкарев

Оригинал материала: “Дейли Шторм”


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