Мнение: Письмо: “Просто разревелась”
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И вот для комплекта к этому письму еще одно про баг Попрошайка.
Часто люди с багом Попрошайка не видят свой баг, потому что “не любят просить”.
Они хотят, чтобы люди помогали им без просьбы, потому что просить – унизительно, потому что просить – это значит показать себя зависимой, да еще, чего доброго, получить отказ, то есть поссориться с человеком.
Баг Попрошайка – это не те, кто любят просить, это те, кому все должны по их мнению.
А раз должны, то просить – много чести, пусть сами догадываются.
Баг Попрошайка характеризуют отнюдь не просьбы, а обиды и претензии, большую часть из которых они носят в себе.
Поэтому люди так часто говорят им: “Почему ты просто не попросишь, почему ты все время обижаешься молча?” И они уверены, что им нужно учиться просить.
А на самом деле чему нужно учиться?
kristy_sh_a
Уважаемая Эволюция, подскажите пожалуйста, какой баг вылазит, если чувствуешь страх, читая диалог между r_reef и iron_voblaс последнего поста?
“- Не подумай, что я остыл, это совсем не так. Последнее время столько работы, проблем, обстановка в мире тяжелая, здоровье подводит…
– А со здоровьем что?
– Да ничего страшного думаю, спасибо, отосплюсь и буду ок.
Оля, раз уж ты начала разговор, то скажи, чего бы ты хотела? От меня и вообще?
– Хотела бы динамики в отношениях. Мы уже сколько времени встречаемся? Пол года? А дальше что?
– Какой динамики и какого «дальше»?
Меня пока всё устраивает, если тебя — нет, то говори конкретно что не так, я слушаю
– Вместе жить не хочешь?
– Бывало, что думал об этом
– Ты не в духе? Начала разговор, но ничего по сути так и не говоришь. Я не понимаю, что тебя не устраивает, готов выслушать, но если тебе нечего сказать, зачем это?
– Поеду тогда лучше
– Пока”
Не знаю почему, но я почувствовала страх, читая его. Мне кажется, я дико боюсь вот таких диалогов в реальной жизни и осознанно от них бегу. Или если что-то похожее случается – начинаю плакать вместо того, чтоб отвечать. Причем это может быть не только с мужчиной, но и с друзьями.
(Еще одна отличительная черта бага Попрошайка – трепетное отношение к своим слезам. Это взрослые люди, которые с пиететом всегда пишут, как они заплакали, поплакали, как потекли их слезы. Слезы для них – это доказательство правоты. Как думаете, почему так?)
Последняя ситуация была, когда подруга пообещала мне помочь с переездом и не пришла. Потом мы встретились, чтоб она открыла дверь дома, когда я тащила сумки, с надутым лицом. И тут она начала меня в такой же манере спрашивать что со мной не так, и вместо того, чтоб ответить я просто разревелась. Хотя она говорит – почему ты мне просто не позвонила и не попросила прийти, скажем к 11? ведь мы ведь даже время не назначили!…
Я вроде как понимаю, что это поведение маленького ребенка, но я не могу отследить, что является его триггером и как от него избавится. Так как оно периодически вылазит, и даже в ситуациях, когда какой-то ущерб наносится мне, я все равно или молчу или плачу, но сказать ничего не могу. Как понять, какие баги лежат в основе такого поведения и как их убрать?
(Что пугает автора в диалоге? Как думаете? И почему она плачет?)
Источник: Эволюция
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