Мнение: Письмо: “Просто разревелась”

И вот для комплекта к этому письму еще одно про баг Попрошайка.

Часто люди с багом Попрошайка не видят свой баг, потому что “не любят просить”.

Они хотят, чтобы люди помогали им без просьбы, потому что просить – унизительно, потому что просить – это значит показать себя зависимой, да еще, чего доброго, получить отказ, то есть поссориться с человеком.

Баг Попрошайка – это не те, кто любят просить, это те, кому все должны по их мнению.

А раз должны, то просить – много чести, пусть сами догадываются.

Баг Попрошайка характеризуют отнюдь не просьбы, а обиды и претензии, большую часть из которых они носят в себе.

Поэтому люди так часто говорят им: “Почему ты просто не попросишь, почему ты все время обижаешься молча?” И они уверены, что им нужно учиться просить.

А на самом деле чему нужно учиться?

kristy_sh_a

Уважаемая Эволюция, подскажите пожалуйста, какой баг вылазит, если чувствуешь страх, читая диалог между r_reef и iron_voblaс последнего поста?

“- Не подумай, что я остыл, это совсем не так. Последнее время столько работы, проблем, обстановка в мире тяжелая, здоровье подводит…

– А со здоровьем что?

– Да ничего страшного думаю, спасибо, отосплюсь и буду ок.

Оля, раз уж ты начала разговор, то скажи, чего бы ты хотела? От меня и вообще?

– Хотела бы динамики в отношениях. Мы уже сколько времени встречаемся? Пол года? А дальше что?

– Какой динамики и какого «дальше»?

Меня пока всё устраивает, если тебя — нет, то говори конкретно что не так, я слушаю

– Вместе жить не хочешь?

– Бывало, что думал об этом

– Ты не в духе? Начала разговор, но ничего по сути так и не говоришь. Я не понимаю, что тебя не устраивает, готов выслушать, но если тебе нечего сказать, зачем это?

– Поеду тогда лучше

– Пока”

Не знаю почему, но я почувствовала страх, читая его. Мне кажется, я дико боюсь вот таких диалогов в реальной жизни и осознанно от них бегу. Или если что-то похожее случается – начинаю плакать вместо того, чтоб отвечать. Причем это может быть не только с мужчиной, но и с друзьями.

(Еще одна отличительная черта бага Попрошайка – трепетное отношение к своим слезам. Это взрослые люди, которые с пиететом всегда пишут, как они заплакали, поплакали, как потекли их слезы. Слезы для них – это доказательство правоты. Как думаете, почему так?)

Последняя ситуация была, когда подруга пообещала мне помочь с переездом и не пришла. Потом мы встретились, чтоб она открыла дверь дома, когда я тащила сумки, с надутым лицом. И тут она начала меня в такой же манере спрашивать что со мной не так, и вместо того, чтоб ответить я просто разревелась. Хотя она говорит – почему ты мне просто не позвонила и не попросила прийти, скажем к 11? ведь мы ведь даже время не назначили!…

Я вроде как понимаю, что это поведение маленького ребенка, но я не могу отследить, что является его триггером и как от него избавится. Так как оно периодически вылазит, и даже в ситуациях, когда какой-то ущерб наносится мне, я все равно или молчу или плачу, но сказать ничего не могу. Как понять, какие баги лежат в основе такого поведения и как их убрать?

(Что пугает автора в диалоге? Как думаете? И почему она плачет?)