 

Changan начала продажи обновленного кроссовера Changan CS35 Plus в России

16.12.2022, 0:30, Разное
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Китайская марка Changan объявила о начале продаж нового кроссовера Changan CS35 Plus на российском рынке.

Приобрести новый паркетник можно по цене от 2,37 до 2,42 млн рублей. В свою очередь, новый рестайлинговый кроссовер имеет видоизмененный кузова, стильный салон с обновленной центральной панелью и цифровой «приборной». Под капотом кроссовера установили 1,4-литровый бензиновый агрегат с мощностью 150 л.с. Новый паркетник имеет роботизированную трансмиссию.

В базовом исполнении предусмотрена светодиодная оптика, подогрев кресел, а также камера заднего вида и климат-контроль. Автомобиль оснастили системой дистанционного запуска двигателя. В топовой версии применили адаптивный круиз-контроль, а также усовершенствовали системы безопасности.


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