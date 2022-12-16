 

Мнение: ФОРМАТ НБС для поп-культуры

16.12.2022, 0:05, Разное
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Я все-таки решился посмотреть нашумевшее видео целиком. Включил, преодолевая априорное отвращение, и… Это настолько глупо, пошло и гнусно, что даже почти великолепно. Прямо скажу – не ожидал, что будет так круто.

Вопрос Дзюбе:
– Скажите, а вам когда-нибудь угрожала мафия, что вас убьют, если вы будете хорошо играть?
– Нет.
– А почему ж тогда вы так плохо играете?

Что это, говоря социологическим языком? А это – обыгрывание формата НБС в отечественной поп-культуре. Мне нравится, что это началось. Это признак скорого заката… всего. Кошмар НБС скоро закончится – возможно, вместе со всем остальным.

Источник: Размышления вольного социолога


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