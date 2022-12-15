Independent – Джонсон уже заработал более £1 млн на выступлениях после своей отставки

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже успел заработать в общей сумме более £1 миллионов за четыре выступления, которые он сделал на протяжении двух месяцев с момента своей отставки, пишет The Independent. Джонсон также принял в дар более £40 тыс. в виде бесплатного жилья от спонсора тори лорда Бэмфорда и его жены, хотя сам экс-премьер — частичный владелец трёх домов в Оксфордшире, Лондоне и Сомерсете, говорится в статье.



AP

Спустя два месяца после своего вынужденного ухода с Даунинг-стрит бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заработал более £1 млн всего за четыре публичных выступления. Поскольку Джонсон остаётся действующим депутатом, работающим в Аксбридже и Южном Руислипе, эта информация была опубликована в обновленённом реестре финансовых интересов депутатов, поясняет The Independent.

Согласно этим данным, доходы Джонсона включали, в частности, гонорар в размере £277723 от инвестиционной банковской компании Centerview в Нью-Йорке, £261652 — от издания Hindustan Times в Индии, £215275 — от компании Televisão Independente за выступление в Лиссабоне и ещё £276000 — от страхового брокера из США в сентябре, сообщается в статье.

Кроме того, бывший премьер-министр также получил более £40 тыс. в качестве бесплатного жилья от лорда Бэмфорда и его жены после того, как в сентябре освободил прежние резиденции на Даунинг-стрит и Чекерс, пишет The Independent. Причём Джонсон принял эту спонсорскую поддержку, хоя сам он частично владеет тремя домами в Оксфордшире, Лондоне и Сомерсете соответственно, подчёркивается в статье.

Семья Бэмфорд также вложила более £23800 в организацию торжеств во время свадьбы Джонсона этим летом. Эта сумма прошла как покрытие расходов на аренду праздничного шатра, переносных туалетов, цветов и декораций, оплата работы официантов, организация южноафриканского барбекю и фургона с мороженым, сообщает The Independent.

Ранее Джонсон также задекларировал более £11 тыс. в качестве расходов в США, гостеприимно оплаченных Рупертом Мердоком, и ещё почти £20 тыс. из аэропорта Хитроу — за использование предоставленного ему аэропортом королевского люкса. Кроме того, в декабре Джонсон выступил ещё с одной речью на конференции по блокчейну в Сингапуре, однако его доходы от этого мероприятия ещё не были обнародованы, говорится в статье.

Борис Джонсон был вынужден уйти в отставку в июне, после чего его временно заменила на посту премьер-министра Лиз Трасс, а затем нынешний глава правительства Риши Сунак, напоминает The Independent. Но, несмотря на предположения, что Джонсон окончательно уйдёт из парламента на следующих выборах, он сообщил членам своей местной консервативной партии, что намерен вновь баллотироваться на депутатское место.



Примечательно, что в опубликованных декларациях также говорится о том, что действующий премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил на свою предвыборную кампанию три пожертвования, сообщается в статье. Эти суммы включали £2000 от управляющего активами Джеймса Дайнера, £4000 — от Марка Футтера и £2000 — от доктора Сельвы Панкая, владельца частной образовательной компании Regent Group, поясняет The Independent.