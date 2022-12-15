 

Expressen – главком шведской армии не видит предпосылок для прекращения украинского конфликта

15.12.2022, 23:40, Разное
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Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден не видит прекращения украинского конфликта в обозримом будущем, пишет газета Expressen. В интервью шведскому изданию главком также призвал перестать недооценивать Россию. По словам Бюдена, РФ представляет угрозу для Швеции и до нормализации отношений между странами пройдёт много лет.


AP

58-летний бывший лётчик-истребитель Микаэль Бюден занимает должность главнокомандующего Вооружёнными силами Швеции с 2015 года, а в апреле прошлого года его назначение было продлено до сентября 2024-го. Он войдёт в историю как главнокомандующий, который приведёт Швецию в НАТО на фоне того, как РФ проводит специальную военную операцию на Украине, пишет Expressen.

«Ряд индикаторов на моём экране мигает красным, даже светится красным», — заявил Микаэль Бюден, выступая на прошлой неделе на Дне оборонных компаний, организованном Шведской ассоциацией безопасности и оборонной промышленности в пригороде Стокгольма Сальтшёбадене. После выступления высокопоставленного военного журналист газеты Expressen взял интервью у Микаэля Бюдена, в ходе которого он описал мрачную картину ближайшего будущего, где он не видит прекращения украинского конфликта. Ситуация на самом деле более опасная, чем в 1980-е годы, когда мир стоял двумя блоками друг против друга. «Сейчас стало ещё хуже и сложнее ориентироваться в эволюционировавшей среде угроз и рисков», — сетует Бюден в беседе с газетой Expressen.

По словам Бюдена, до нормализации отношений с Россией пройдёт много лет. Военный также призвал не недооценивать Россию сейчас, когда дела у неё «идут плохо». По его мнению, Украина борется не только за своё существоавние, но и за всю архитектуру безопасности Европы, и поэтому её будет поддерживать Запад. «Нам предстоит долгий путь, чтобы добраться туда. У этого конфликта нет лёгкого конца, что вызывает тревогу», — заявил Бюден журналисту Expressen.

На вопрос, представляет ли РФ угрозу Швеции, главнокомандующий ответил, что на данный момент королевству следует опасаться не сухопутных войск, а российских ВВС и флота. Бюден также упоминает кибератаки, экономические инструменты, дипломатические, политические, информационные операции и даже операции по влиянию, которые РФ может использовать против Швеции, пишет Expressen.


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