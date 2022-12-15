Мнение: Что с газом в Европе, что с ВВП в Европе и что с инфляцией в Европе

1. В Евросоюзе хвастаются, что мол европейские газовые хранилища заполнены более чем на 90%, так что этой зимой Европа не замёрзнет (ссылка). Германия на какой-то момент вообще отчиталась, что её хранилища заполнены на 100% (ссылка). Правда, если разобраться, особо радоваться нечему – объём хранилищ небольшой, в той же Германии его хватает лишь на треть зимнего периода (ссылка). Чтобы уверенно пройти зиму, не обвалив экономику и не измотав потребителей жесточайшей экономией, Европе нужен постоянный приток дополнительного газа. Который в нынешних условиях невероятно дорогой.



В этом году Европе повезло. Во-первых, вплоть до середины лета поставки из России сохранялись практически в нормальном объёме, или даже в повышенном (потом начали действовать запреты, Россия сама частично перекрыла газ, и, наконец, были подорваны «Северные потоки»).

Во-вторых, из-за сохраняющихся ковидных ограничений в Китае спрос на газ в этом году там был низкий, что несколько сдержало мировой рост цен и даже позволило китайцам какое-то время реэкспортировать купленный у России газ в ЕС.

В-третьих, октябрь и ноябрь выдались в Европе необычайно тёплыми, европейцам удалось сэкономить на отоплении (ссылка).

Однако дальше Европе будет тяжелее. В следующем году российские поставки будут минимальны. Китай наращивает потребление энергии и рано или поздно откажется от своей жёсткой антиковидной политики. В декабре ожидаемо похолодало, и прямо сейчас Европа ускоренными темпами тратит накопленные запасы газа (ссылка).

Неприятнее всего для европейцев та цена, которую они заплатили за заполнение хранилищ. По состоянию на начало ноября затраты на покупку газа с начала года составили рекордные 105 миллиардов долларов (ссылка), что чуть ли не в разы превышает показатели прошлых лет.

Путей для резкого снижения стоимости газа не просматривается – на Ближнем Востоке не спешат наращивать поставки в Европу, и российскому газу остаётся, по большому счёту, единственная альтернатива в виде американского СПГ по завышенным ценам.

Помимо огромных затрат на газ, Европа столкнулась с принудительной экономией и кратным ростом цен как на сам газ для потребителей, так и на отопление и электроэнергию. Этот рост мог бы быть ещё хуже, если бы часть удара не приняли на себя европейские энергогенерирующие компании, которые залезли в долги, чтобы не шокировать и без того находящихся в ужасе потребителей и растянуть дальнейшее повышение цен.

Как отмечают японские экономисты, глубина долговой ямы огромна: правительствам стран ЕС придётся в недалёком будущем откуда-то взять примерно 1,5 триллиона на поддержку энергокомпаний, иначе они просто не смогут нормально работать (ссылка). Конечно, эти деньги можно напечатать… но тогда гиперинфляция, беспощадно сжигающая многолетние сбережения и пенсии европейских бюргеров, придёт в зону евро ещё быстрее.

2. Ожидалось, что 2022 год станет благополучным годом для европейской экономики, которая должна была выйти на траекторию уверенного роста после окончания острой фазы эпидемии ковида. На деле же мы видим, что после короткого периода улучшения показателей в первой половине года, под его конец Европа вновь столкнулась с рецессией:

Еврокомиссия предупредила о начавшейся в Евросоюзе рецессии, сообщает Bloomberg. Согласно прогнозам, экономика стран блока в четвертом квартале сократится на 0,5 процента, а затем снизится еще на 0,1 процента в первом квартале 2023-го.

3. Европа платит за участие в нападении США на Россию в том числе и инфляцией. В октябре инфляция в Еврозоне впервые превысила 10%, достигнув уровня 10,7%, тогда как инфляция в целом по ЕС подскочила до 11,5%. Во многих европейских странах инфляция продолжает ускоряться (ссылка):



