 

Черная пленка на окнах и стульчак на унитазе: миллионер Шуфутинский рассказал о своем райдере

15.12.2022, 23:22, Разное
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Обязательное условие, которое выдвигает шансонье к тем, кто заказывает его выступление – наличие круга (стульчака) на унитазе в гостинице. “Место, куда и приезжаю выступать, и условия там должны быть не намного хуже, чем у меня дома, иначе какой смысл мне туда ехать”, – говорит певец. Он, напомним, имеет двухэтажный особняк в подмосковном в поселке Внуково. Дом общей площадью в более 800 кв. метров с бассейном и сауной строили около трех лет. И он поражает роскошью!

Певец всегда мечтал о хорошей жизни и доме, поэтому признался как-то: “Я прошел в своей жизни все: бывали периоды, когда у нас просто не было денег. В детстве я жил достаточно бедно. Тогда все жили бедно, особенно после войны (он родился в 1948 году – Прим. ред.). Все нуждались, все работали. Поэтому сейчас я особенно ценю комфорт, уют и удобство”.

При этом черную икру певец не заказывает на гастролях. “Я могу ее поесть и без райдер, – заверил певец-миллионер. – А вот что мне нужно, так это черная пленка на окнах в отеле, чтобы после перелета полдня поспать в темноте и восстановить связки”.

Не забывает артист и про поддержание хорошей формы. “Когда есть возможность, я плаваю в бассейне, – пояснил Шуфутинский. – Что же касается диеты, то я стараюсь себе поменьше отказывать в каких-то вещах”. Например, певец вполне может позволить себе выпить. “С бодуна обязательно надо поесть горячего жирного супа, – смеется Шуфутинский. – И все будет хорошо!”


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