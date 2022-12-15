Эксперт: Роль общественных объединений в воспитании молодежи становится незаменимой

Наша образовательно-воспитательная система оказалась мало готова к специальной военной операции, к необходимости объяснения ее причин, к взаимодействию по этим вопросам в треугольнике «ученик – родители – преподаватель». Изменить ситуацию смогут работающие вместе с государством общественные организации, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по социальным коммуникациям Елена Родионова, комментируя подготовку к первому съезду Российского движения детей и молодежи.

«Очень важно, что в школы вернулось воспитание, что это опять стало приоритетом для государства. Одновременно началась работа по гражданскому воспитанию среди самих учителей и других специалистов по воспитанию. Главное – у нас меняются ценностные ориентиры и поэтому особенно важными становятся эмоции, личное отношение молодежи к событиям в стране», – отметила директор Агентства социальных технологий и коммуникаций, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Родионова.

При этом старшеклассникам важно самим задавать вопросы преподавателям, развивать критическое мышление, напоминает эксперт. «Мы видим, например, что наша образовательно-воспитательная система, которая формировалась десятилетиями, оказалась мало готова к той же специальной военной операции, мало готова в плане объяснения ее смысла и причин, а также к взаимодействию по этим вопросам в треугольнике «ученик – родители –преподаватель». На этом фоне роль общественных объединений, работающих рука об руку с государством, становится крайне важна, даже незаменима, потому что наша методика предполагает, в частности, разговор, диалог с молодым человеком, а не одностороннее внушение, не монолог», – отметила собеседница.

Как считает Родионова, всей образовательно-воспитательной системе нужно теперь пройти путь от лекционного до диалогового формата. «Для движения детей и молодежи выбрана общественно-государственная форма. Мне видится, что это наиболее успешная модель для такого перехода. Все лучшее, что есть в общественном движении – выдвижение инициатив снизу, реализация социальных проектов «на земле», соединяется с государственными ресурсами, позволяет влиять на принятие важных решений», – резюмировала Родионова.

В воскресенье в Москве открывается первый съезд Российского движения детей и молодежи, на котором, как ожидается будет принята программа движения, определены его название и символика. В программе съезда – работа тематических площадок, выступление топ-спикеров, формирование федерального детского совета.

Председателем правления движения ранее был назначен Григорий Гуров. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, который также стал председателем наблюдательного совета. В сентябре глава государства призвал привлечь в движение профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности.

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