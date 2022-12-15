 

Эксперт: Роль общественных объединений в воспитании молодежи становится незаменимой

15.12.2022, 23:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наша образовательно-воспитательная система оказалась мало готова к специальной военной операции, к необходимости объяснения ее причин, к взаимодействию по этим вопросам в треугольнике «ученик – родители – преподаватель». Изменить ситуацию смогут работающие вместе с государством общественные организации, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по социальным коммуникациям Елена Родионова, комментируя подготовку к первому съезду Российского движения детей и молодежи.

«Очень важно, что в школы вернулось воспитание, что это опять стало приоритетом для государства. Одновременно началась работа по гражданскому воспитанию среди самих учителей и других специалистов по воспитанию. Главное – у нас меняются ценностные ориентиры и поэтому особенно важными становятся эмоции, личное отношение молодежи к событиям в стране», – отметила директор Агентства социальных технологий и коммуникаций, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Родионова.

При этом старшеклассникам важно самим задавать вопросы преподавателям, развивать критическое мышление, напоминает эксперт. «Мы видим, например, что наша образовательно-воспитательная система, которая формировалась десятилетиями, оказалась мало готова к той же специальной военной операции, мало готова в плане объяснения ее смысла и причин, а также к взаимодействию по этим вопросам в треугольнике «ученик – родители –преподаватель». На этом фоне роль общественных объединений, работающих рука об руку с государством, становится крайне важна, даже незаменима, потому что наша методика предполагает, в частности, разговор, диалог с молодым человеком, а не одностороннее внушение, не монолог», – отметила собеседница.

Как считает Родионова, всей образовательно-воспитательной системе нужно теперь пройти путь от лекционного до диалогового формата. «Для движения детей и молодежи выбрана общественно-государственная форма. Мне видится, что это наиболее успешная модель для такого перехода. Все лучшее, что есть в общественном движении – выдвижение инициатив снизу, реализация социальных проектов «на земле», соединяется с государственными ресурсами, позволяет влиять на принятие важных решений», – резюмировала Родионова.

В воскресенье в Москве открывается первый съезд Российского движения детей и молодежи, на котором, как ожидается будет принята программа движения, определены его название и символика. В программе съезда – работа тематических площадок, выступление топ-спикеров, формирование федерального детского совета.

Председателем правления движения ранее был назначен Григорий Гуров. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, который также стал председателем наблюдательного совета. В сентябре глава государства призвал привлечь в движение профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07.21 / Появились сведения о состоянии сбитых под Анапой пешеходов

11.08.20 / Названы симптомы, при которых ребенку может потребоваться психолог

08.02.22 / 24 канал – Украина анонсировала большие учения ВСУ с «байрактарами» и «джавелинами»

18.02.22 / Патрушев назвал миграционную ситуацию на Урале напряженной

03.02.22 / Отчим избил девятимесячного ребенка-инвалида в Омске

13.06.21 / “Зараза пришла с Китая и прививка тоже. Это логика”. Зибров вакцинировался от COVID-19

06.02.21 / Германия выделила белорусским оппозиционерам десятки миллионов евро

11.03.21 / В Польше заявили, что российский дипломат появлялся на публике после заражения COVID-19

30.05.21 / В Белоруссии на два месяца арестовали россиянина

23.01.22 / В Британии назвали Россию «крепким орешком»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика