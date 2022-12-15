 

Начальник военно-медицинского управления Минобороны Тришкин назвал самый распространенный тип ранений участников СВО

15.12.2022, 23:19, Новости дня
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Среди ранений, которые получают российские военные, участвующие в специальной военной операции на Украине, чаще всего встречаются минно-взрывные, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

Тришкин заявил, что распределение такое же, «как и было раньше», в начале СВО: 70% приходится на минно-взрывные ранения, 10% – на пулевые; на заболевания и травмы также приходится по 10%. Он пояснил, что «это очень важно», поскольку «нужно понимать, каких специалистов больше привлекать, на каком направлении».

Начальник Главного военно-медицинского управления указал, что в медицинских отрядах специального назначения оказывается специализированная помощь, так как «иногда нет абсолютно времени, чтобы эвакуировать пациента даже в приграничный госпиталь», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин заявил, что помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна оставаться в зоне особого внимания властей всех уровней. Он поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов СВО в Донбассе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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