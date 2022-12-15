 

Reuters сообщило о согласовании странами ЕС нового пакета санкций против России

15.12.2022, 23:19, Новости дня
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Государства Евросоюза достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщают дипломатические источники.

По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против РФ позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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