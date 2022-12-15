Reuters сообщило о согласовании странами ЕС нового пакета санкций против России
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Государства Евросоюза достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщают дипломатические источники.
По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против РФ позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
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