Reuters сообщило о согласовании странами ЕС нового пакета санкций против России

Государства Евросоюза достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщают дипломатические источники.

По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против РФ позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».

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