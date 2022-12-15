Мнение: Письмо: “В клетку с тигром”

А вот интересное письмо.

И автор, и герой – не рапаны. Я бы даже сказала: лучше, чем не рапаны.

Поэтому разбирайте сначала сами, опишите, что и как развивалось, в чем причина конфликта, что происходит в поле и какой прогноз.

la_belle_douce

Дорогая, Эволюция,

Хочу поделиться своей историей, надеюсь вашим читателям она будет интересна.

Читаю ваш блог больше четырех лет, проходила несколько тестов. Блог и книга сильно поменяли меня и мою жизнь, бесконечно благодарна вам за него и то, что вы делаете.

Мне 39 лет. У меня двое любимых детей 9 и 5 лет. В разводе после 12 лет брака. Последние 6 лет работала на руководящих позициях в международной компании, сейчас управляющий директор в среднего размера бизнеса в сфере детского образования. Выгляжу хорошо для своего возраста, но считаю себя скорее ухоженной, чем красивой.

Моя история будет об Л. Ему 37. Мы познакомились в начале этого года на предыдущем месте работы. Занимали одного уровня позиции. Так как работа для меня очень важна, в определенный момент я для себя поняла, что мне нужны «союзники» на новом месте работы. Те, с кем я смогу выстроить плотную работу и таким образом лучше влиться в коллектив и показать результат. В эти союзники я выбрала Л. Он был одним из «старичков» в компании, приближенный и доверенное лицо собственника. При этом имидж его в компании был, как очень закрытого человека, с которым трудно выстраивать взаимодействие и в целом тем, кто «не сильно привык работать». Большинство коллег в компании так не понимают, чем он занимает, но главная его роль по сути – выполнять задачи собственника, какие бы он ему ни поручил.

В начале моей работы нам дали общее задание и, несмотря на его репутацию, я решила для себя, что, если мне эта работа важна, я должна сама проявить инициативу и выполнить эту задачу с ним. Первый раз, когда я заходила к нему в кабинет, у меня было чувство, что я захожу в клетку с тигром. Однако, он оказался очень умным, немного резким при первом общении, но интересным человеком. Мы хорошо и продуктивно решали вопросы и общение складывалось очень позитивно. Мы задерживались допоздна, время пролетало незаметно. Через месяц совместной работы он предложил поехать вечером в кальянную, чтобы можно было в расслабленной обстановке доделывать отчет. Так мы стали ездить пить чай регулярно. Работа в целом для меня была очень стрессовая, усложненная внешними обстоятельствами, которые происходили в стране в этом году. Он меня поддерживал, приносил кофе и водил обедать, а для меня наша совместная работа стала укрытием, безопасным и спокойным островком в сумасшедшем мире. В кальянную мы уже ездили не работать, а смотреть фильмы, познавательные и спортивные видео, играли в нарды, задерживались допоздна. Когда закончился мой испытательный срок, я пригласила его поужинать вместе, сказав, что у меня праздник и я хочу его отпраздновать с ним. Через неделю он пригласил меня на праздник, и когда я спросила какой, он сказал, что это праздник Шредингера, когда я есть, есть праздник, если меня нет, нет и праздника. Мы стали держаться за руки, когда сидели по вечерам. Так прошло 3 месяца. В влюблялась в него все больше и моя большая проблема, что я не умею сдерживать свои эмоции. В один вечер, когда он подвозил меня до служебной парковки, я поцеловала его в машине. Поцелуй был недолгим и после него он мне сказал: «Мы же малознакомы» и улыбнулся. Я молча посмотрела на него и вышла из машины. На следующий день я вела себя как обычно, дружелюбно, но чай не поехала пить. Через день он прислал с курьером безумно красивый букет цветов. Мы поехали вечером в кафе, я сказала, что благодарна ему за такой букет, хотела обнять, а он поцеловал меня и мы целовались весь вечер. Моя башня улетела окончательно. Через пару недель предложил поехать вместе на выходные отдохнуть за город, мы поехали и это было прекрасно. Так прошло еще 3 месяца, мы много проводили время вместе, секс был такой от которого я улетала за облака. С мужем последние несколько лет был дефолт и он жаловался, что секс мне не нужен так как ему. Я начала думать, что он мне и правда не нужен. А теперь поняла, что такое секс, когда ты влюблен, когда разум отлетает от тела и кожа наэлектризована. Л. меня так заводил, что даже когда просто проводил рукой по спине, я чувствовала желание. Л. это очень забавляло, и он любил гладить меня по спине в общественных местах и смотреть на мою реакцию. Таких чувств, как к Л. мне казалось я не испытывала никогда. Однажды во время секса, я ему сказала, что люблю его и секс после этого стал еще лучше для меня. Л. был очень нежный, как будто всегда смотрел за моей реакцией, притягивал меня к себе и дальше наслаждался моим отлетом, смотрел на меня и улыбался. Он стал приезжать ко мне домой почти каждые выходные, даже когда были дети дома, хотел приехать. Познакомился с ними, у них был хороший контакт, особенно с младшей дочкой, с которой они вместе придумывали всякие приколы и игры. Своих детей у Л. нет.

В начале августа у нас произошла такая ситуация. На работе за пару недель до этого появился новый коллега, который стал проявлять знаки внимания ко мне. Он PR директор, стал просить дать ему интервью, чтобы написать статью обо мне. Приглашал на кофе. Мы пару раз ходили в офисном центре выпить кофе и в тот день вышли с кофе прогуляться по офисной территории. Разговаривали мы всегда на рабочие темы и в этот раз разговор был долгий, так как на работе была неприятная ситуация, вылившаяся потом в серьезный конфликт, и этот PR директор, хотел мне рассказать информацию, которую знал, так как я была участником ситуации. Л. видел нас, но мы и не скрывались. Вечером я написала Л:

Я: хочешь пойти чайку попить?

Л: ?

Л: это мне вопрос?

Я: а почему я могу написать вопрос не для тебя тебе?)

Л: ну мало ли кого ты на прогулку зовешь, вдруг писала Я. а случайно мне отправилось)

не не хочу пожалуй чайку

погуляй с ним

Я: ты чего?!

Я: не хочу с ним сейчас гулять

и вообще это он меня позвал, рассказал кое-что, хотела с тобой поделиться

Л: не надо делиться спасибо обойдусь

Я: ты чего, Л?

Я ему позвонила, он успел убежать из офиса, я попросила вернуться и поговорить. Мы поехали в наше кафе. Я объяснила, о чем разговаривали и что я не хотела никак его задеть моей прогулкой и не сделаю никогда ничего такого, что может быть расценено как неуважение к нему. Я сказала ему, что он мне дорог и важен. Он молчал. Я сказала, что нам нужно поговорить, а не просто отмалчиваться. И он начал говорить. Сказал, что не умеет делиться. Что знал, что ему придется делить меня с другим мужиком, отцом моих детей, но что еще нужно будет делить с кем-то не готов. Я сказала, что не понимаю, почему нужно меня делить и почему он вообще думает о том, что меня нужно делить даже с бывшим мужем. Что он никогда не спрашивал меня, какие у нас отношения. Он спросил какие и как часто мы видимся. Я ответила, что отношения у нас только родительские, я давно развелась, сделала это сознательно, а не импульсивно и меня ничего, кроме детей, с этим человеком не связывает. Сказала, что не понимаю, почему спустя 5 месяцев отношений оказывается, что его это беспокоит. На что он ответил, что раньше не беспокоило, а теперь все по-другому. «Процесс идет», сказал он. Я спросила, какой процесс? И он ответил, что «теперь ты моя girlfriend”. А потом он сказала: но я вообще-то женат. Я была в шоке. Раньше этого он мне не говорил. Я была у него дома весной несколько раз, гуляли с его собакой и не видела там женских вещей. Спросила, где его жена. Он сказал, что живет у себя, разошлись в конце прошлого года, но еще не развелись. Я была очень расстроена, тем как он мне это рассказал, что не рассказал этого раньше и вообще вся ситуация была дурацкая. Он спросил, почему я так напрягаюсь. Я ответила, что не буду ничьей любовницей. И не понимаю, почему он не рассказал раньше. Он сказал, что так получилось. Я спросила, планирует ли он разводиться, он ответил, что да, скоро разведется.

С этого момента ретроспективно я понимаю, что все пошло по ниспадающей. Он также звал меня пить чай, но стал реже приезжать ко мне и реже оставаться ночевать. В середине сентября я ушла с той работы, так как обстановка была там невыносимая и напряженная ситуация достигла пика. С работы я ушла без открытого конфликта, но со взаимным ощущением, что в этой компании я не вписалась. Я бы очень расстроена, ушла в никуда. Он интересовался, как я, переживаю ли. Я старалась не грузить его, говорила, что все к лучшему. Ходила на собеседования. Через месяц нашла другую работу. За месяц, когда я была дома, он приезжал всего пару раз. В остальное время говорил, что очень устал и нет сил никуда ехать, что возвращается домой с работы и хочет только спать. К концу октября я поняла, что эта ситуация для меня ненормальная. Он отдалялся, виделись мы все реже, общение было все более скудным, бытовым.

В конце октября я ему написала:

Я: Л., я много думала о том, что между нами сейчас. Мы редко видимся, поэтому решила написать. Наши отношения поменялись, они стали другими. Я бы хотела, чтобы все было как раньше. Хотела бы быть с тобой. Ты лучшее, что со мной случилось в этом году и все, что было у меня хорошего, это благодаря тебе. Если вернуть то, что было между нами раньше нельзя, то лучше расстаться. Так я как сейчас я не могу. Я понимаю, у тебя много всего происходит и если я неправа, давай встретимся, обсудим. Ты мне все еще очень дорог.

Он ответил через сутки

Л: Привет. Озадачила меня ты конечно! Но я не собачка или робот чтоб поддерживать постоянный уровень общения как ты хочешь, да я на самом деле и знал толком что ты хочешь) У меня разные периоды в жизни бывают, как и у всех. Видимо я не могу дать то, что тебе нужно и хочется в спокойном режиме бытия. Я никогда не бегал ни за кем и не планирую начинать, если предлагают расстаться – я соглашаюсь.

Я: Л., привет, ты для меня никто иной, как мужчина, которого я уважаю и который мне нужен. Я не хочу с тобой расставаться, но и быть с человеком, которому не нужна тоже не хочу. Мне не нужны фейерверки, мне достаточно тебя, такой как ты есть. Главное здесь, что, я не знаю, чего ты хочешь, что тебе нужно и нужна ли я тебе. Если тебе чего-то хочется со мной и ты не хочешь расставаться, приезжай ко мне в субботу, давай поговорим про то, что нужно тебе и мне, что мы можем дать друг другу, а чего не можем. Тогда уже поймем как будет лучше для нас.

Я: Я просто думаю, что у нам с тобой хорошо, ну, во всяком случае мне хорошо с тобой) и обсудить все по простому мы можем) просто сказать друг другу, что у каждого происходит и что хочется и понять, если это не то, что хочется другому) мне с тобой лучше, чем без тебя и я не хочу в этот раз просто отмораживаться и сидеть в норке) давай попробуем)

Л: да можем обсудить, поговорить, я как бы не против, хоть и не конек мой и я не люблю все эти выяснения. но ты написала же четко, если нет то лучше расстаться. суть такая. если бы ты хотела обсуждать что то-так бы и написала. и я в целом не мальчик или пес, которому говорят сперва давай расстанемся потом нет давай обсудим, завтра снова давай расстанемся, а он как бы слушает и соглашается на все эти туда-сюда. это абсолютно не моя история

Л: да и «лучше чем без» это не то что нужно людям. в рваном ботинке в грязь тоже лушчше чем без него, но рваный ботинок это не то что нужно

Я: Л, я даже не знаю как может в голову прийти, чтобы ты был чем-то из того что ты перечислил

Я: Я никогда не относилась к тебе как к мальчику и не гоняла туда-сюда. Знаешь, ты для меня не ботинок, никакой, а лучше мне с тобой не потому что «хоть бы так», а потому что ты просто лучше всех, кого я знала

Я: Ты знаешь, что я люблю тебя. А закачало меня сейчас потому, что не знаю, хочешь ли ты быть со мной

Я тоже не хочу быть собачкой и липнуть к тебе, и не могла поговорить лично, потому что каждый раз начинаю плакать, а сидеть где-то, чтобы на меня смотрели как я рыдаю, я не могу

Потом он сказал, что у него нет никаких ответов. На мой вопрос нужна ли я ему.

И я поняла, что это конец. Я знаю, что слилась в своих сообщениях, корю себя, что не нужно было писать о любви тому, кто мне о любви не говорил. После этого я перестала писать, и он тоже.

На прошлой неделе у него было день рождение, я поздравила.

Я: А. А., поздравляю с днем рождения! Счастья и здоровья 🥳

Л: Спасибо большое, Ж. А.! Очень приятно и рад слышать!!!

Я: Тоже очень рада, что у вас все хорошо и настроение отличное)

Л: ну так 35 стукнуло, поэтому и настроение сойдет

Я: 35?)))

Л: стукнуло 35, выгляжу на 30 чувствую себя на 25)))

Я: получается как был идеальной версией человека, так и остался?)

Л: говорю как родился идеальным, так общество за все эти годы и не смогло меня испортить, так и остался)

Я: Ну, ты прямо подарочек) тебя нужно дарить на день рождения)

Л: ну да, что есть, то есть

Больше никто друг другу не писал.

Для меня наши отношения закончились, закончились еще в конце октября. Я не жду его назад и даже не хочу, чтобы он возвращался. Потому что я все еще люблю его. Люблю слишком сильно, чтобы не быть дурой и не сливаться. Сейчас я просто жду, когда моя любовь пройдет. Занимаюсь новой работой, такого вдохновения от работы у меня не было давно. Утром я лечу на нее, не могу дождаться, когда начну реализовывать все свои планы и идеи. Поймала себя на мысли, что как будто весь мой прошлый опыт, готовил меня к этой работе, где я могу использовать все свои знания, творить и создавать что-то интересное. Я провожу много времени с детьми, друзьями, хожу на лекции в Третьяковку, занимаюсь спортом. Новый год планирую встречать с друзьями и детьми, и друзья пригласили мне «пару». Хороший парень, свободный, не женатый) Все с нетерпением ждут совместного праздника. Моя жизнь сейчас такая, какой она мне нравится. Я ей наслаждаюсь, и друзья говорят, что не понимают, откуда я беру столько энергии. И все в моей жизни вроде бы хорошо, кроме того, что утром я просыпаюсь с мыслью как я скучаю по Л. и как мне его не хватает. Очень жду, когда эти мысли у меня пройдут.

Спасибо вам еще раз за блог, ТГ канал и то, что вы дали мне надежду, вырасти как личность.