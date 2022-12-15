Компания SAIPA представила новый кроссовер SAIPA Atlas

Компания SAIPA поделилась снимками нового кроссовера под названием Atlas.

Представленный экземпляр фактически представляет собой перелицованную копию модели Quik, которая появится на местном рынке весной 2023 года. Пока производитель умалчивает какие-либо подробности относительно выбранной модели, тогда как на снимках видно измененные бамперы, а также удлиненную форму головной оптики. В салоне применили новый мультимедийный центр, установили датчики дождя и света.

Достоинством кроссовера указали наличие продвинутых систем торможения. Предполагается, что под капотом установлен 1,5-литровый агрегат, а также применят механическую коробку передач или вариатор. Во всех комплектациях ограничились передним приводом.