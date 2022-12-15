 

Компания SAIPA представила новый кроссовер SAIPA Atlas

15.12.2022, 23:05, Разное
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Компания SAIPA поделилась снимками нового кроссовера под названием Atlas.

Представленный экземпляр фактически представляет собой перелицованную копию модели Quik, которая появится на местном рынке весной 2023 года. Пока производитель умалчивает какие-либо подробности относительно выбранной модели, тогда как на снимках видно измененные бамперы, а также удлиненную форму головной оптики. В салоне применили новый мультимедийный центр, установили датчики дождя и света.

Достоинством кроссовера указали наличие продвинутых систем торможения. Предполагается, что под капотом установлен 1,5-литровый агрегат, а также применят механическую коробку передач или вариатор. Во всех комплектациях ограничились передним приводом.


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