 

Mazda анонсировала выход флагманского кроссовера Mazda CX-90 с гибридным мотором

15.12.2022, 23:05, Разное
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Марка Mazda анонсировала в США обновленный флагманский кроссовер под названием Mazda CX-90.

Официальная премьера на глобальном рынке состоится в начале следующего года. Предполагается, что паркетник оснастят гибридной силовой установкой, которая отличается экономичностью и повышенной производительностью. Более того, новая модель обладает улучшенной динамикой управления и доработанными ходовыми качествами. В Сети доступны первые снимки нового кроссовера, который обладает видоизмененными фонарями, стильной головной оптикой.

Вместе с тем окончательный внешний вид модели Mazda CX-90 пока не раскрывают публике до официальной премьеры. Ряд экспертов предполагают, что новинка по виду будет напоминать европейский вариант паркетника Mazda CX-60.


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