 

Мнение: О трёх признаках скорого будущего России… А что с Кадыровым?

15.12.2022, 23:00, Разное
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Не волнуйтесь, нытики и маловеры! Хорошо всё будет, и уже #скоро.

Правда, не только лишь у всех.

Российское правительство над этим активно работает. И плоды его работы уже вполне ясно видны тем, у кого нет шор на глазах.

Вот три ключевых признака.

1. Правительство внесло в Госдуму законопроект о реорганизации миграционного учета, который расширяет возможности использования МВД России услуг ведомственного ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и профильного московского «миграционного» МФЦ для ускоренного оформления документов трудовых мигрантов и регистрации граждан по месту жительства. И глава правительства Михаил Мишустин активно лоббирует углубление интеграции Узбекистана с ЕАЭС. Это позволит узбекским трудовым мигрантам работать в России без патента. И уже сейчас идёт расширение пилотного проекта по целевому найму граждан Узбекистана для работы в РФ. Таджиков и киргизов, похоже, уже не хватает. При этом в Узбекистане уровень образования и качество кадров, пожалуй, повыше будет.

2. Комитет Госдумы одобрил законопроект о проведении в России «эксперимента» по исламскому банкингу. Документ устанавливает правовые основы для начала с 1 февраля 2023 года эксперимента по партнёрскому финансированию в нескольких регионах страны. Он будет проводиться в течение двух лет, но правительство РФ будет вправе продлить его срок, а также расширить территорию эксперимента. Может быть, и на Москву с Питером тоже. Тем более, что…

3. Объёмы потребления халяльной продукции (не путать с кошерной) за три года могут вырасти втрое. Это прогнозирует глава Роскачества Максим Протасов. По его данным, в число регионов-лидеров по валовому потреблению халяльной продукции уже входит #Москва, обгоняя даже Северный Кавказ. Что неудивительно, если посмотреть на центральные районы столицы в дни мусульманских праздников, например.

Похоже, «всё ясно» без лишних пояснений. Тренд не просто продолжается, он ускоряется и усиливается. Как скоро начнутся
митинги по всей стране с лозунгами «Ахмат — сила!» и «Рамзана — в президенты»? Он ведь будет уже органично смотреться в Кремле?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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