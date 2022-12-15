Вязаная юбка – один из трендов 2023 года: с чем миксовать трендовые модели в холодный сезон

Женственность всегда в моде. Даже снежной зимой милым дамам, уставшим от джинсов, хочется выглядеть нежными и хрупкими, и в этом им поможет уютный трикотаж. Теплые вязаные юбки – один из главных трендов 2023 года и отличный мастхэв на холода. Стильный предмет гардероба никогда не терял своей актуальности, а только преображался из года в год.

Модный хит наступающего года

Этой зимой вязаная юбка станет замечательным вариантом спасения от холода. Модный и удобный хит 2023 года уже покорил женские сердца, осталось разобраться, на какие модели стоит обратить свое внимание и с чем их надевать, чтобы получился стильный лук.

По словам стилистов, актуальны как гладкие шерстяные юбки, так и разные варианты с косами или в рубчик.

Палочка-выручалочка на зиму

Мини, миди, макси очень популярны в холодный сезон. Простой на первый взгляд предмет гардероба станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда на улице начнет снижаться температура. Хиты из трикотажа идеально сочетаются с любимыми свитерами, которые можно заправлять в юбки: обычный комплект тут же превращается в супермодный.

Вязаные юбки, радующие своим разнообразием ценительниц добротной одежды, – замечательный вариант для офиса или повседневной носки.

Объемный свитер и облегающая юбка

Стилисты советуют подобрать к узкой трикотажной юбке мешковатый свитер или кардиган тонкой вязки. Получится элегантный и удобный наряд, который согреет в холодные дни. Лучше всего остановить свой выбор на юбках светлых тонов, избегая мрачного черного.

Такая комбинация выглядит очень стильно, а объемный свитер хорошо контрастирует с хрупкостью женской фигуры. К стильному образу можно подобрать модные ботильоны на каблуке или кожаные сапоги до колена.

Единая цветовая гамма

В новом году будут в моде и укороченные свитера с вырезом на груди, отлично сочетающиеся с вязаной юбкой. Уютные топы идеально подходят для того, чтобы сделать акцент на тонкой талии. Зимний наряд будет смотреться еще более эффектно, если модница наденет комплект в единой цветовой гамме.

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Нежный образ украсят грубые ботинки на улице, а в офисе – туфли на высоком каблуке. А дополнить стильный лук, гарантированно привлекающий внимание противоположного пола, можно шикарным пальто и симпатичной сумочкой.

Женственный образ

Найти стильный и изысканный деловой костюм очень сложно в любое время года, но в холодные зимние месяцы это становится настоящей проблемой. На помощь приходит лидер хит-парада 2023 года, который поможет создать выразительный образ. Модницы, уставшие от классического брючного костюма, оценят стильный аутфит: комбинацию, состоящую из юбки-карандаша, красиво облегающей фигуру, и женственной блузы-рубашки.

Такой наряд точно выделит из толпы и при этом позволит выглядеть на все сто!

Стильный комплект

Стилисты утверждают, что этой зимой можно носить трикотаж с головы до пят. Элегантные комплекты, изготовленные из одного материала и в единой цветовой гамме, – замечательный зимний наряд. Мягкий трикотаж, согревающий своим теплом, повторяет контуры тела и делает силуэт более изящным. Можно сделать ставку на классические пастельные цвета или проявить смелость и поэкспериментировать с яркими оттенками и необычными принтами. Такой стильный наряд сразу поднимет настроение в пору чудес и волшебства.

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Кроме того, модницы, которым наскучит комплект, могут носить верх и низ как вместе, так и по отдельности, что расширит диапазон стильных луков.

Какую обувь подобрать

Пожалуй, нет такой обуви, которую нельзя было бы сочетать с трикотажными юбками. Стилисты уверяют: выбор зависит от собственного стиля. Для романтического вечера подойдут ботильоны или туфли на каблуке, а для прогулки с собакой – грубые ботинки или кроссовки.

Кроме того, высокие сапоги, прекрасно сочетающиеся с вязаной юбкой, – замечательный способ подчеркнуть красоту длинных ножек.

Украшение зимнего гардероба

Теплые вязаные юбки найдут свое воплощение в любом стиле: от строгой классики до самых смелых экспериментов. Такие модели, в которых нет ни единого намека на «бабушкин» стиль, становятся центром аутфита и украшением зимнего гардероба.

Уютные вещи будут на самом пике моды, поэтому стоит обязательно приобрести вязаный хит, который подарит тепло этой зимой и поможет оставаться в центре внимания.