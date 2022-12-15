Ультиматум Кремля: или Грайнер, или никто

Выдачу Виктора Бута РФ одобрили не все американцы, считая неравноценным обменом.

29 ноября манхэттенский федеральный судья Виктор Марреро получил необычное секретное ходатайство от прокурора Южного округа Нью-Йорка Джорджа Тернера.

В преамбуле прокурор напоминал, что Виктор Бут, осужденный в ноябре 2011 года за преступный сговор с целью убийства американских граждан, убийства должностных лиц США, приобретения и применения зенитных ракет и оказания существенной помощи иностранной террористической организации и приговоренный 9 апреля 2012 года к 25 годам лишения свободы, отбывает срок в федеральной тюрьме Мэрион в Иллинойсе под номером 91641-054.

Дальше Тернер ходатайствовал, ссылаясь на «существенные внешнеполитические интересы Соединенных Штатов», чтобы судья приказал Службе федеральных приставов забрать Бута из тюрьмы 2 декабря и, если президент США не помилует его, вернуть его в тюрьму 16 декабря или ранее того.

Переговоры об обмене 55-летнего Бута на 32-летнюю американскую баскетболистку Бриттни Грайнер находились уже на финишной прямой, но, судя по этому документу, американцы еще не были уверены в их успехе. Олимпийская медалистка была задержана 17 февраля этого года в Шереметьеве, после того как у нее изъяли картриджи с гашишным маслом для вейпа, и приговорена к более чем 9 годам, которые она отбывала в мордовский колонии.

Грайнер показала, что гашишное масло ей прописал врач и что она бездумно сунула картриджи в сумку в суматохе сборов. Она не только признала вину, но и принесла публичные извинения.

Тем не менее ей вкатали серьезный срок, который ее американские заступники сочли несоразмерным, назвав ее политзаключенной и «заложницей Путина».

Американцы реагировали на ее освобождение с радостью, но многие сетовали, что США пошли на неравноценный обмен. Редакционный комментарий либерального агентства «Блумберг» был озаглавлен: «Выменяв Грайнер, Байден заключил плохую сделку». Агентство отмечало, что Бут поставлял оружие террористам по всему свету, «многие из которых намеревались убивать американцев (от талибов* и левых повстанцев ФАРК в Колумбии до бывшего ливийского диктатор Муаммара Каддафи)», и получил за это на Западе прозвище «Торговец смертью».

«Считают, что у него имелись связи с российскими разведслужбами и членами окружения президента Владимира Путина», — продолжает «Блумберг». У меня есть копии документов, вроде бы подтверждающих первое утверждение (да и как можно было долго возить за границей оружие без благословения российских спецслужб?), а второе же кажется мне сомнительным.

Фото: AP / TASS

«В свете живого интереса общественности к делу Грайнер, — пишет «Блумберг», — Байдену очень хотелось заключить какую-то сделку. Однако в общем и целом он пошел на неравноценный обмен. Бут был осужден в 2011 году после нескольких лет упорной работы американских разведывательных, дипломатических и правозащитных органов; обмен столь опасного преступника на спортсменку, не имевшую ни малейшей разведывательной ценности для России, был, как ни крути, пошечиной для американского правосудия».

В последние дни пресса США беседоваля с несколькими сотрудниками следственной бригады, разрабатывавшей Бута. Все они негодуют. Джо Байдена упрекают и за то, что он не получил за Бута 52-летнего американца Пола Уилана, приговоренного в Москве к 16 годам за шпионаж и отсидевшего уже четыре. Бывший морпех Уилан и ЦРУ отрицают, что он шпионил, но если они врут, то он был человек государев, и его тем более следовало выменять первым, доказывают критики Байдена.

Пол Уилан в Мосгорсуде, 2019 год. Фото: AP / TASS

Родные Уилана ведут себя образцово: они публично не требуют, чтобы его обменяли, исходя из опасения, что такие сделки неизбежно приведут к захвату других американцев за границей для использования в виде обменного фонда, и тепло поздравили Грайнер с освобождением, но сетовали, что вместе с нею США не вызволили и его.

Грайнер известна тем, что в разгар беспорядков 2020 года, разразившихся в связи со смертью Джорджа Флойда, она протестовала против традиционного исполнения государственного гимна США перед началом матчей и заявила, что на протяжении всего сезона не выйдет на площадку, пока он несется из репродукторов. Поэтому сайт консервативного телеканала «Фокс ньюс» встретил ее заголовком «Бриттни Грайнер возвращается домой. Будет ли она вставать при исполнении гимна теперь, когда она вернулась в США?».

Критики Байдена уверены, что он выменял ее первой как, если использовать формулировку Солженицына, «социально близкую»: она черная, прогресивная, женшина, лесбиянка, имеющая уже вторую жену, и знаменитая спортменка в стране, помешанной на спорте.

Поэтому, хотя она отсидела в РФ всего 10 месяцев, — тогда как Уилан — уже четыре года, — грядущий выбор Байдена уже давно казался его оппонентам предрешенным.

Особенно сильно давила на Белый дом супруга баскетболистки Шерел, обиженная на свое правительство за срыв телефонного разговора с женой: они должны были связаться в годовщину своей свадьбы через посольство США в Москве, но там никто не снял трубку. Вашингтон оправдывался, что в выходные в посольстве сейчас крайне мало сотрудников, но разговор был запланирован задолго до этого. Обидевшись, Шерел Грайнер начала отзываться о Белом доме гораздо более критически.

Ведущая «Фокса» Шэннон Брим спросила у пресс-секретаря Совета нацбезопасности США Джона Кирби, почему администрация не добилась освобождения Уилана и другого сидящего в РФ американца — преподавателя Марка Фогела. Вместо того чтобы ответить по существу, отставной контр-адмирал принялся умалять значение того, что США отпустили Бута.

«Бут ведь отбывал не пожизненный срок, Шэннон, — заметил Кирби. — Он должен был выйти в 2029 году. Так что в какой-то момент в недалеком будущем он вышел бы на волю. Это на шесть лет раньше. Никто в Белом доме не прыгает от радости по поводу того, что он гуляет по улице. Но это лучший вариант, которого мы могли добиться».

То есть другого варианта у Байдена не было: либо Грайнер, либо никто.

Это не то что поначалу сказала корреспондент левацкого телеканала Эн-би-си Андреа Митчелл, освещающая Белый дом уже более полувека. По ее словам, «Кремль поставил перед Белым домом выбор: Грайнер или Уилан — или никто». При этом Митчелл сослалась на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Эн-би-си быстро спохватился и поправился. Теперь текст на его сайте гласил: «Кремль в конечном итоге дал Белому дому выбор — или Грайнер, или никто…» Сайт заявил, что допустил ошибку, сообщив, что у США был выбор между Уиланом и Грайнер.

Критики Байдена не поверили. Такер Карлсон из «Фокса» заметил, что Уилан голосовал за Трампа и любит Америку, тогда как Грайнер ее презирает и отказывалась слушать ее гимн.

Интервью Бута Марии Бутиной. Скриншот из видео

Грайнер интервью пока не давала, тогда как Бут ответил на вопросы другой бывшей американской узницы, Марии Бутиной, которую он неизменно называл Мариной. Бут пробыл в заключении в общей сложности 14 лет, на протяжении которых говорил по большей части по-английски. По-русски он беседовал в основном с адвокатами, родными и росийскими корреспондентами.

Человек, переводивший его записанные разговоры для прокуратуры, говорил мне много лет назад, что его в устах Бута позабавило слово «ихний». Сейчас я от Бута этого не слышал. Он периодически вставлял английские термины, которые Бутина не всегда знала, и тогда Бут их объяснял. В США обычно приводили два его ответа.

Бутина спросила его, поддерживает ли он СВО.

«Я, честно говоря, не понимал, почему мы этого не сделали раньше, в 2014 году, — ответил он. — Была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем».

Может, возможность еще представится.

«Правда, что у тебя в камере висел портрет Путина?» — спросила интервьюер. «Да, всегда!» — подтвердил Бут. Помнится, Вячеслав Иванков (Япончик) тоже почитал Путина и послал ему из тюрьмы поздравление с избранием в президенты. Российский дипломат обещал мне копию, но его выслали за шпионаж, и я так ее и не получил.

Владимир Козловский

* Признаны террористической организацией властями РФ.

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