 

Мнение: Судьба инкассатора

15.12.2022, 22:10, Разное
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В Татарстане похоронили 33-летнего Игоря Богаченко. Бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в ходе специальной войной операции России на Украине.

На могиле –  много венков, в том числе и от кого-то из инкассаторской службы Сбербанка. И это удивительно!

Дело в том, что Богаченко, который тогда еще носил фамилию Коновалов и работал инкассаторам в Сбербанке,  23 января 2015 года  выстрелил в ногу своему напарнику и скрылся на инкассаторской машине, где находилось порядка 68 млн рублей.

Преступника разыскали и задержали. И приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Коновалов, отбывал наказание в колонии ИК-5 в Татарстане, возможно, раскаялся и исправился. И решил начать новую жизнь. Даже фамилию поменял. На Богаченко. И пошел в ЧВК «Вагнер».

Похоронили Богачева-Коновалова в закрытом гробу.

Подробности здесь

Судя по венку на могиле,  инкассаторы  Сбербанка, видимо, простили своего бывшего коллегу за дерзкое ограбление…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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