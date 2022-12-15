Мнение: Судьба инкассатора

В Татарстане похоронили 33-летнего Игоря Богаченко. Бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в ходе специальной войной операции России на Украине.

На могиле – много венков, в том числе и от кого-то из инкассаторской службы Сбербанка. И это удивительно!

Дело в том, что Богаченко, который тогда еще носил фамилию Коновалов и работал инкассаторам в Сбербанке, 23 января 2015 года выстрелил в ногу своему напарнику и скрылся на инкассаторской машине, где находилось порядка 68 млн рублей.

Преступника разыскали и задержали. И приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Коновалов, отбывал наказание в колонии ИК-5 в Татарстане, возможно, раскаялся и исправился. И решил начать новую жизнь. Даже фамилию поменял. На Богаченко. И пошел в ЧВК «Вагнер».

Похоронили Богачева-Коновалова в закрытом гробу.

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Судя по венку на могиле, инкассаторы Сбербанка, видимо, простили своего бывшего коллегу за дерзкое ограбление…

Фотографии отсюда

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