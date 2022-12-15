Мнение: Судьба инкассатора
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В Татарстане похоронили 33-летнего Игоря Богаченко. Бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в ходе специальной войной операции России на Украине.
На могиле – много венков, в том числе и от кого-то из инкассаторской службы Сбербанка. И это удивительно!
Дело в том, что Богаченко, который тогда еще носил фамилию Коновалов и работал инкассаторам в Сбербанке, 23 января 2015 года выстрелил в ногу своему напарнику и скрылся на инкассаторской машине, где находилось порядка 68 млн рублей.
Преступника разыскали и задержали. И приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Коновалов, отбывал наказание в колонии ИК-5 в Татарстане, возможно, раскаялся и исправился. И решил начать новую жизнь. Даже фамилию поменял. На Богаченко. И пошел в ЧВК «Вагнер».
Похоронили Богачева-Коновалова в закрытом гробу.
Подробности здесь
Судя по венку на могиле, инкассаторы Сбербанка, видимо, простили своего бывшего коллегу за дерзкое ограбление…
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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