 

“Я пообещал ей”: Панайотов в будущем году соединится с выросшей красавицей-дочерью Началовой

15.12.2022, 21:59, Разное
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“Она – очень талантливая девочка, – уверен Панайотов. – Вера не только поет, но и сама режиссирует номера. У нее очень плотный график – учится и занимается с 10 утра до 10 вечера. Хотя в плане вокала ей надо позаниматься немного – в голосе есть еще нестабильность. В этом плане ей стоит прислушиваться к дедушке (Виктор Началов – композитор и аранжировщик, руководитель ансамбля “Карусель”, продюсер своей дочери – Прим. ред.), который может научить ее хорошим вещам”.

При этом Саша смотрит на Верочку и видит Юлю. “Фантастическое сходство, – заверил он. – Вера – достойное продолжение своей матери, я не думаю, что имя Началовой будет ей как-то мешать, что их будут сравнивать”.

И теперь он думает о том, чтобы записать красивый дуэт с наследницей покойной коллеги. “Я занимаюсь поиском хорошей песни, – сообщил он. – На недавнем дне рождения Верочки я пообещал ей, что в будущем году обязательно споем вместе, запишем трек”.

Стоит заметить, что у Панайотова был дуэт и со знаменитой мамой Веры. В 2014-м году они с Юлией Началовой спели “Формулу любви” на сольном концерте Саши. А в шоу “Дуэты” песню “Герой не моего романа” Панайотов исполнял уже с дочерью звезды.


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