В Ангарске загорелся нефтедобывающий завод
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В Ангарске на нефтедобывающем предприятии утром в четверг вспыхнул пожар. Возможной причиной воспламенения оборудования МЧС называет загазованность технологической установки, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.
К ликвидации возгорания на более чем 2500 квадратных метрах приступили более 100 человек и 25 единиц техники. Об этом сообщает URA.RU.
Во время пожара погибли два человека, еще пятеро пострадали. По данным телеканала “360” в настоящий момент возгорание удалось потушить.
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