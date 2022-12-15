 

В Ангарске загорелся нефтедобывающий завод

15.12.2022, 21:59, Разное
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В Ангарске на нефтедобывающем предприятии утром в четверг вспыхнул пожар. Возможной причиной воспламенения оборудования МЧС называет загазованность технологической установки, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

К ликвидации возгорания на более чем 2500 квадратных метрах приступили более 100 человек и 25 единиц техники. Об этом сообщает URA.RU.

Во время пожара погибли два человека, еще пятеро пострадали. По данным телеканала “360” в настоящий момент возгорание удалось потушить.


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