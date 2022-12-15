В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Рост заболеваемости остановился, а темп госпитализаций снизился на 15%, уточнили в ведомстве. В пресс-службе департамента выразили надежду, что пик распространения гриппа и ОРВИ пройден.

“При сохранении текущей тенденции возможен выход на плато”, – подчеркнули в ведомстве.

Все медицинские организации столицы обеспечены ресурсами для помощи заболевшим. В Москве заранее подготовили взрослый и детский коечный фонд.

В Депздраве уточнили, что на текущий момент в городе свободно 30% коек, предназначенных для заболевших гриппом и ОРВИ. В поликлиниках для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход.

В столице достаточно медицинского персонала для оказания помощи как в медорганизациях, так и на дому, отметили в департаменте.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о пике заболеваемости гриппом. Руководитель ведомства Анна Попова заявила, что критической точки распространение инфекции может достигнуть в декабре.

Она рекомендовала уделить особое внимание детям. Если сдержать распространение гриппа среди несовершеннолетних, то остановить рост заболеваемости среди всех возрастных категорий будет проще, уточнила глава Роспотребнадзора.