Новый Moto X40 официально представили в Китае

В Китае официально представили новый смартфон Moto X40, который отличается высокой производительностью.

Главным достоинством гаджета указали использование топового процессора Snapdragon 8 Gen 2. В базовой версии цена девайса на китайском рынке составит около 490 долларов. Модель получила крупный 6,7-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой 165 Гц. Смартфон получил подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Кроме того, новая модель обладает селфи-камерой с датчиком 60 мегапикселей. На тыльной стороне установили основную камеру с главным датчиком 50 мегапикселей. Модель поддерживает высокий уровень влагозащиты. Емкость встроенной батареи достигает 4600 мАч с быстрой зарядкой на 125 Вт. Модель имеет версии с 8-12 гигабайтами оперативной памяти и 256-512 гигабайтами встроенной памяти.