В сети опубликовали новые фото смартфона Meizu 20 Pro

Пользователям стали доступны живые снимки нового смартфона Meizu 20 Pro, который до сих пор официально не представлен публике.

Эксперты констатировали, что автор инсайдерских фотографий практически безупречно раскрывает параметры и дизайн новых гаджетов до их официального поступления на рынок. Новинка Meizu 20 Pro имеет внешний вид, схожий с ранее популярным девайсом Redmi Note 8 Pro. Что касается мощности, то здесь применят топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Вместе с тем аппарат получит аккумулятор на 4700 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт.

В максимальной комплектации новинка получит еще более продвинутые характеристики. Официальная премьера нового китайского смартфона состоится 23 декабря, однако цена пока никем не озвучена.