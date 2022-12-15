В сети опубликовали новые фото смартфона Meizu 20 Pro
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Пользователям стали доступны живые снимки нового смартфона Meizu 20 Pro, который до сих пор официально не представлен публике.
Эксперты констатировали, что автор инсайдерских фотографий практически безупречно раскрывает параметры и дизайн новых гаджетов до их официального поступления на рынок. Новинка Meizu 20 Pro имеет внешний вид, схожий с ранее популярным девайсом Redmi Note 8 Pro. Что касается мощности, то здесь применят топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Вместе с тем аппарат получит аккумулятор на 4700 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт.
В максимальной комплектации новинка получит еще более продвинутые характеристики. Официальная премьера нового китайского смартфона состоится 23 декабря, однако цена пока никем не озвучена.
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