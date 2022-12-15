 

В сети опубликовали новые фото смартфона Meizu 20 Pro

15.12.2022, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пользователям стали доступны живые снимки нового смартфона Meizu 20 Pro, который до сих пор официально не представлен публике.

Эксперты констатировали, что автор инсайдерских фотографий практически безупречно раскрывает параметры и дизайн новых гаджетов до их официального поступления на рынок. Новинка Meizu 20 Pro имеет внешний вид, схожий с ранее популярным девайсом Redmi Note 8 Pro. Что касается мощности, то здесь применят топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Вместе с тем аппарат получит аккумулятор на 4700 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт.

В максимальной комплектации новинка получит еще более продвинутые характеристики. Официальная премьера нового китайского смартфона состоится 23 декабря, однако цена пока никем не озвучена.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07.22 / Яблочный уксус обеспечивает сбалансированный уровень рН: пять процедур, чтобы выровнять тон кожи шеи

20.04.22 / Мнение: Отключили интернет

06.06.22 / Развязный принц Луи прилюдно заткнул рот Кейт Миддлтон

14.01.22 / Люди в масках кажутся более привлекательными, чем с открытым лицом

17.07.21 / В российских колониях начали татуировать «масти» заключённых в виде QR-кодов

19.04.21 / Скандалы: Да борт он класть на всех хотел!

24.09.22 / Лунный календарь стрижек на октябрь: какой день выбрать для похода к парикмахеру

10.06.22 / France 3 – во Франции учителя уходят из школ, устав «бороться с системой»

01.02.21 / Дмитрий Киселёв оштрафован на 50 тысяч рублей за упоминание фамилии Навальный

27.06.22 / Игорь Крутой проводил в последний путь Юрия Шатунова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика