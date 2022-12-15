Когда Гарри встретил Мегги: герцог и герцогиня Сассекские публично разорвали отношения с Британией

Герцог и герцогиня Сассекские выпустили на стриминговом сервисе Netflix мини-сериал «Harry & Meghan» о своей пока что недолгой совместной жизни. Единственный положительный момент в этом фильме: из него становится ясно, что Гарри и Меган по-прежнему влюблены друг в друга. Все остальное вызывает много вопросов.



Этот сериал уже стал самой популярной премьерой стриминговой платформы Netflix среди документальных проектов. По данным Forbes, только его первая часть — три дебютных эпизода, появившихся на сервисе 8 декабря, — собрала за неделю 81,55 миллионов часов просмотра. Сериал «Гарри и Меган» стал вторым по популярности англоязычным шоу и вошел в десятку самых популярных проектов в 85 странах. И дело, конечно, не в именитом режиссере, лауреате премии Эмми Лиз Гэрбас, а исключительно в самих герцоге и герцогине Сассекских. Благодаря скандальности их предыдущих высказываний, люди ждали от сериала новых сенсаций. Они рассчитывали, что за сто миллионов долларов, которые, как сообщается, получили Гарри и Меган, супруги не ограничатся голословными обвинениями королевской семьи в расизме и придумают что-то поинтереснее.

Что же было показано на самом деле? В первой половине фильма его создатели рассказали о детстве и юности обоих супругов. Конечно, зрителям показали короткие интервью с друзьями Гарри и длинные — с друзьями Меган, прославлявшими её ум, красоту, доброту и актерский талант. Детство Меган выглядит прекрасно: она — отличница с активной жизненной позицией. А вот Гарри, рассказывающий, как папарацци не давали его семье прохода, а потом, как он потерял мать и был вынужден на глазах толпы идти за ее гробом, предстает несчастным ребенком. Он уверяет, что после гибели принцессы Дианы остался один на один со своим горем. По словам принца, он так и не отправился от этого удара. И из-за того, что позднее журналисты преследовали и его девушек, он не был уверен, что когда-нибудь решится на серьезные отношения.

Полюбив Меган, он очень боялся, что СМИ разлучат их, поэтому первые несколько месяцев они держали свои отношения в секрете. Это потребовало от них практически шпионских навыков по подготовке тайных встреч с переодеваниями, сменой автомобилей и маршрутов. Они рассказали в фильме и о своем первом свидании, на которое Гарри опоздал. Меган была возмущена: она подумала, что он считает, что, будучи принцем, может позволить себе столь пренебрежительное отношение к обычным людям. Однако, увидев его — красного от смущения, потного и запыхавшегося — она не только изменила свое мнение, но и сама предложила ему встретиться еще раз. Ничего удивительного, что эта раскованная и уверенная в себе американка, которая так отличается от женщин из его окружения, поразила воображение британского принца. И не только его. В семье Гарри появление Меган тоже наделало немало шуму. Вспоминая знакомство своей новой девушки с Виндзорами и их реакцию на неё, Гарри пошутил:

Может, они просто удивились, что рыжий смог заполучить такую красавицу?!

Сама же она пожаловалась на то, что никто не подсказал ей, как себя вести, что надевать. Однако позже эти слова герцогини опровергли многочисленные королевские эксперты в Британии. Оказывается, и это прекрасно известно всем допущенным ко двору, личный секретарь принца Гарри подготовил для его возлюбленной досье из 30 глав, каждая из которых была посвящена какому-то аспекту жизни королевской семьи — от британской конституции до допустимой высоты ее каблуков. Так что этот рассказ оказался неправдой, как и многое другое из того, что прозвучало в фильме.



Без сомнения, украшением этого шоу являются фото и видеокадры времен начала знакомства Гарри и Меган, а также их жизни в американском Монтесито. Там фигурирует и фото того, как принц, встав на одно колено, делал Меган предложение руки и сердца. Британские СМИ уже написали, что, скорее всего, оно постановочное. Однако герцогиня уверяет, что снимала его сама для того, чтобы сообщить о помолвке друзьям. Но и тут невозможно не отметить, что вообще многие очень личные моменты из жизни этой влюблённой пары явно сняты профессиональным фотографом. Все это противоречит заявлениям супругов, что их интересует тихое семейное счастье без прессы, которая сует носы в их жизнь. Кстати, и на платиновый юбилей бабушки Гарри Елизаветы II супруги Сассекские приехали со своим оператором, и без разрешения королевы провели его в её приватную часть дворца. Теперь стало ясно, зачем. Как рассказывает сам принц, по совету друзей, они с Меган снимали все, что с ними происходило с тех пор, как в 2020 году Гарри покинул свою семью и страну. Эти съёмки продолжались до августа 2022 года.



А начинаются они с того, что, сидя в самолете, принц говорит в камеру телефона: «Мы летим на свободу». Это слово очень часто произносит и Меган. Они объясняют свой отъезд тем, что хотели стать свободными и жить так, как всегда мечтали. Но глядя на то, сколько усилий прилагает эта пара, чтобы испортить жизнь тем, кто остался в Букингемском дворце, понимаешь, что они по-прежнему несвободны. Цель этого фильма — преподнести себя американскому обществу. Недаром скандальный британский политик Найджел Фарадж сказал в интервью Sky News, что Меган явно планирует участвовать в ближайших выборах в конгресс США:

Знаете, что происходит на самом деле? Они изображают из себя жертв, зарабатывают на этом кучу денег, и все это для того, чтобы в ближайшие два-три года она начала свою политическую карьеру.

Да, принц Гарри и его супруга определенно выбрали в качестве своей аудитории простых американцев, забыв, что их сериал будут смотреть и британцы. Подтверждение этого — смех герцогини, изображающей чудовищный книксен, который она должна была сделать при знакомстве с бабушкой жениха. Издевка, которая явственно слышится в этот момент в ее словах, не ускользает и от Гарри. Этот, казалось бы, невинный эпизод всколыхнул британскую общественность, потому что в нем – нескрываемое пренебрежение к вековым традициям Соединенного королевства и Елизавете II, перед которой вставали по стойке смирно великие мира сего. И по тому, как явно задет этим внук британской королевы, который, жалко улыбаясь, молчит, становится понятно, что он ослеплен любовью. Только этим можно объяснить то, что последовало в последних трех сериях фильма. Подруги Меган уверяли съемочную группу, что во дворце все были в ужасе от ее популярности. И сам Гарри подтвердил эту версию: Дело в том, что, когда кто-то, кто должен быть в группе поддержки, оказывается в центре внимания или делает свою работу лучше, чем тот, кто был рожден для нее, это расстраивает людей и нарушает равновесие сил. Итак, Гарри с Меган были слишком хороши для королевской семьи и, как им казалось, затмили другую — более важную пару: Уильяма и Кейт.

И вот они уже жалуются на заговор штаба одного брата против другого, его союз с прессой в войне против Меган, расизм в британском обществе. Герцогиня фактически обвинила СМИ в том, что ее довели до выкидыша, в том, что она была на грани суицида. То же самое, по словам Гарри, переживала его мать Диана. Вспоминая о ней, принц говорит о том, что она, в отличие от других членов королевской семьи, принимала решения сердцем, и он унаследовал эту способность. А вот его родные, «подчиняясь внутреннему давлению», выбирают жен, которые «соответствуют определённому шаблону». И, по его словам, он — единственный в семье, кто женился по любви, а не из чувства долга.

Возможно, это был намек не только на несчастливый брак его родителей, но и на Уильяма с Кейт. Меган также всячески пыталась противопоставить их пары, вспоминала, что при первой встрече с братом Гарри и его женой пыталась их обнять, но натолкнулась на холодный прием. А когда герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя обязанности членов королевской семьи и покинуть США, Гарри был вызван в Сандрингем на «антикризисную встречу», на которой «отец говорил вещи, которые попросту не соответствуют действительности», а брат «ужасно кричал». Говоря об отношениях с принцем Уильямом, Гарри признал, что они давно закончены.



Самым печальным в этом было то, что мной и моим братом был вбит клин. Теперь он на стороне королевской семьи — и я отчасти понимаю это. Это его наследство, и он уже свыкся с тем, что несет ответственность за сохранение и продолжение существования этого института.

В начале этого фильма Меган сказала о том, что имеет смысл услышать правдивую историю Гарри и Меган от них самих. Но, конечно, не меньше смысла имело бы услышать эту историю с другой стороны – от короля Карла и его супруги Камиллы, от принца Уильяма и его жены Кейт. Перед выходом фильма источники британских таблоидов в Букингемском дворце обещали, что, если в нем прозвучат по-настоящему серьезные обвинения, на сей раз королевская семья отступит от своего правила «никогда не жаловаться, ничего не объяснять». Но этот фильм не принес хоть сколько-нибудь значимых открытий. Он только окончательно рассорил принца Гарри с его родственниками и соотечественниками. После показа первых трех серий фильма рейтинг бывшего любимца британской публики на родине упал на 13 процентов. Теперь лишь треть британцев (33 процента) положительно относятся к принцу. 59 процентов опрошенных придерживаются негативного мнения о нем.