К кому уйдёт Богомолов? – Личное мнение

Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз хочет встретить Новый год у родителей Константина. Традиция, говорит, это у нас такая. К родителям бывшего мужа — на Новый год.



Фото: Соцсети

Сама по себе, новость это должна заинтересовать тамаду Собчак — репортёр она или всё-таки нет? Но что важнее всего в этом происшествии — а где будем сам Константин?

Это хороший вопрос.

Богомолов выглядит человеком, который родителей в Новый год не оставит. Значит, и он заезжает?

«У нас такая традиция — начинать Новый год у них, потом приезжать к папе. Анька это все обожает», — всё объяснила Дарья.

Так значит, кроме родителей у Богомолова будет там ещё дочь? Видимо, встречать Новый год ему всё же придётся с Дарьей.

Где будет в это время тамада-репортёрка, я не знаю. Может, конечно, тоже приедет, чтобы испортить всем праздник. Но скорее всего, её единственное умение — вести какой-нибудь корпоратив, будет в приоритете, учитывая любовь Ксении к своей профессии.



Фото: Соцсети

Нет, ни для кого не секрет, что Богомолов и Собчак разведутся. Но с кем останется Костя — меня мучил этот вопрос. А теперь, как мне кажется, тема закрыта.

А что, Дашка посимпатичнее Собчак будет. И сама как бы делает шаг навстречу — хочет встретить праздник с родителями бывшего мужа.

Впрочем, несмотря на мою симпатию к Дарье, расскажите, как вы избавлялись от присутствия бывших в жизни ваших мужчин? Есть какие-то способы отвадить дружелюбных бывших?

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