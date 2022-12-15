 

Знаем мы твою работу: ревнивый муж устроил слежку за Анитой Цой

15.12.2022, 20:35, Разное
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“На работу в праздничную ночь я решилась, в первую очередь, из-за заработка, – призналась “Дни.ру” – Анита. – Этот год был непростой, поэтому хочется, чтобы каждый член моего коллектива имел возможность уверенно чувствовать себя в будущем году. И все очень рады, что будут не дома, а на работе. Наши семьи уже к этому привыкли”.

Цой говорит, что ее график на праздничную ночь расписан с вечера 31 декабря до утра 1 января – несколько выступлений подряд. “Муж (Сергей Цой – Прим. ред.) все понимает и к работе меня уже не ревнует, – заверила певица. – Прошли те времена, когда он ревновал – приставлял ко мне знакомых, устраивал слежку, чтобы я об этом не знала, а они следили, точно ли я на работу поехала (улыбается)“. Ну а уже в первые дни 2023-го Анита с семьей планирует уехать на отдых в теплые края.

Рассказала 51-летняя звезда и про семейный бюджет. “У нас общие деньги, и мы про это даже не думаем, – сообщила Цой. – Когда надо – я достаю заначку, в другой раз – супруг”.

Кстати, в будущем году есть все шансы, что поступления в семейную копилку увеличатся. “Я решила продавать консервацию собственного производства – помидоры, огурцы, кимчи, – сообщила артистка. – Буду радовать поклонников своими банками компотов, варений и солений, которых в этом году у меня шесть тысяч получилось. Но это не будет серийное производство – вся продукция будет по-прежнему выращиваться у меня на участке (певица расширила его с 20 до 40 соток – Прим. ред.), а каждая банка будет ручной работы и все партия окажется лимитированной. Я занимаюсь консерваций с тех пор, как в 19 лет вышла замуж. Научил меня этому дедушка (Юн Сан Хым в 1921 году иммигрировал в СССР из Кореи и в 14 лет стал батраком – Прим. ред.). А теперь готовлю все уже и по рецептам мужа, свекрови и даже сына”,


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