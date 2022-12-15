Скандалы: Подозреваемые — сварщик, прораб и начальник

Как расследуют пожар в ТЦ «Мега-Химки»

Продолжается расследование обстоятельств пожара супермаркета OBI в ТЦ «Мега Химки». Следователи задержали третьего подозреваемого в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По неподтвержденным данным, возможно, им оказался Александр Макаров — начальник участка ООО «ТСК Дельта-Строй», эта компания проводила работы по заказу ТЦ. Ранее по этому делу были задержаны сварщик Денис Сагитов и прораб Ильнур Шайхутдинов.

Подозреваемые

«Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре г. Химки, а также гибель человека», – говорится в Telegram-канале СК РФ по Московской области.

Отмечается, что расследование продолжается. Следствие устанавливает «все обстоятельства произошедшего, а также лиц, по чьей вине наступили трагических последствия».

По данным, Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, задержанный – начальник участка ООО «ТСК Дельта-Строй» Александр Макаров. В сообщении указано, что эта компания «проводила работы в помещении OBI по заказу владельца «Меги» «ИНГКА СЕНТРС».

В сообщении также утверждается, что Макаров руководил работами только в дневную смену, а за пожарную безопасность в ночное время не отвечал. По данным ВЧК-ОГПУ, «огонь вспыхнул во время работы ночной смены».

ВЧК-ОГПУ утверждает, что руководитель «ТСК Дельта-Строй» пытался подкупить адвоката подозреваемого Макарова, чтобы тот дал «нужные» показания.

Telegram-канал Mash сообщает, что у Макарова 13 декабря была трехчасовая очная ставка с директором «ТСК Дельта-Строй».

Ранее были задержаны 36-летний сварщик Денис Сагитов и 42-летний прораб Ильнур Шайхутдинов. Последний отвечал за сварочные работы в OBI.

«Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в г. Химки и гибели человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», – говорится на сайте СК. По этой статье им может грозить до шести лет лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что Сагитов «был ранее судим за кражу и незаконный оборот наркотиков».

Что произошло

9 декабря на кровле здания ТЦ «Мега Химки» проводились сварочные работы. Они, по версии следствия, не соответствовали требованиям безопасности. Из-за искр в 6 часов утра возник пожар сначала на территории 250 кв. м, позже она выросла до 7 тыс. кв. м, а потом до 18 тыс. кв. м, пишет ТАСС.

В гипермаркете находились лакокрасочные изделия, строительные и другие горючие материалы. Во время пожара там произошел взрыв, предположительно, это были газовые баллоны. Затем стали обрушаться конструкции, сообщили в экстренных службах.

Для тушения пожара привлекли более 140 человек и 47 единиц техники. Пожар тушили около семи часов, работу пожарных осложняли нависающие перекрытия внутри гипермаркета. Здание OBI выгорело полностью, но на ТЦ «Мега Химки» огонь не перекинулся.

Люди, которые находились в этом здании, эвакуировались. Есть один погибший – 63-летний охранник магазина Сергей Смуров. Он работал в ЧОП «Союз службы охраны». По данным Telegram-канала Mash, на него упала металлическая конструкция. Из-под обломков его вытащил начальник охраны участка. Но Смуров получил травму, несовместимую с жизнью.

В экстренных службах сообщили, что охранник остался смотреть на пожар, и на него рухнуло перекрытие в результате взрыва. «В гипермаркете OBI, когда начался пожар, находились трое охранников, они успели покинуть здание. При этом один из них остался рядом с гипермаркетом смотреть на пожар. Когда произошел взрыв, мужчине на голову упала конструкция, в результате чего он погиб на месте», — сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе ретейлера OBI сообщили, что охранники были эвакуированы вместе с другими сотрудниками магазина, но один из них вернулся на парковку за своим автомобилем и погиб.

Компания готова поддержать семью Смурова. В Ивановской области у него остались жена и сын. Коллеги и близкие мужчины рассказывают, что он был замечательным человеком.

Уже допрошены около 30 свидетелей ЧП. Следователи осмотрели также машины, стоящие рядом – на парковке, изъяли 10 системных блоков и 6 серверов, сварочный аппарат, электродержатель, а также получили смывы и техническую документацию здания и строительной организации, осуществляющей ремонтные работы. Проведены обыски, назначены необходимые судебно-медицинская экспертизы.

Всероссийский союз страховщиков предварительно оценил ущерб от пожара. По данным специалистов, он составляет 20-30 млрд рублей, что станет рекордом для России по величине страхового убытка по таким объектам.

Проверка безопасности

После ЧП в официальном Telegram-канале администрации городского округа Химки сообщили, что ТЦ «Мега» функционировал в соответствии с техническими требованиями.

«Последняя плановая проверка поднадзорного объекта проводилась пять лет назад, тогда были выявлены некритичные нарушения, в том числе в сфере противопожарной защиты. В августе 2018 года повторный мониторинг показал, что все нарушения устранены», — говорится в посте.

Telegram-канал Baza пишет, что в самом OBI проверка пожарной безопасности проходила две недели назад. Ее якобы инициировала администрация ТЦ. В публикации сообщается, что нарушений выявлено не было. В МЧС сообщили, что все системы сработали штатно.

Чтобы избавить бизнес от излишней нагрузки российские власти 10 марта ввели мораторий на регулярные проверки бизнеса, в конце октября его продлили на 2023 год.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился с просьбой об отмене моратория к министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову, сообщает газета «Известия».

Депутат отметил, что в последнее время в России горят огромные бизнес-объекты, в которых не было проверок со стороны МЧС.

«Ни плановых, на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина — в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность», — утверждает Выборный.

Он подчеркнул, что несоблюдение правил противопожарной безопасности создает угрозу для жизни и здоровья огромного количества людей. По мнению парламентария, в подобных случаях стоит руководствоваться принципом «Доверяй, но проверяй».

Ангелина Мильченко

Оригинал материала: “Газета.ру”