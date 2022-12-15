 

Новые смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro появились в продаже

15.12.2022, 20:20, Разное
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Китайский бренд Xiaomi объявил о начале продаж на местном рынке флагманских смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

Напомним, официальный дебют гаджетов состоялся всего несколько дней назад. В базовом исполнении цена смартфона составит от 575 долларов с учетом 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. В топовом исполнении модель Xiaomi 13 получила 12 гигабайт ОЗУ и 512 гигабайт постоянной памяти. В продвинутой версии новинка Xiaomi 13 Pro продается от 720 долларов.

О размерах нового смартфона свидетельствует 6,73-дюймовый дисплей с высоким разрешением и частотой 120 Гц. Высокую производительность девайса обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Основная камера получила датчик 50 мегапикселей. Емкость батареи равна 4820 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт.


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