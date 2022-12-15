В чем встречать Новый год: идеи Александра Терехова и других российских дизайнеров

SASHAVERSE

В капсуле бренда Александра Терехова SASHAVERSE представлены крепдешиновые платья, усыпанные стразами, футболки, худи, вязаные кашемировые свитеры, жилет, шарфы с двумя принтами – кролик и норвежская звезда.

Долго думал, в каких цветах создавать коллекцию, решил сделать в черном. А потом узнал, что грядущий год по китайскому календарю – год Черного водяного кролика и его рекомендуют встречать в черном или темно-синем. Так, я не изменил себе и попал в дресс-код,

– говорит Саша. В бижутерии особое внимание – дропу украшений “Звезды”, ремейку изделий, которые Терехов представлял около 20 лет назад.

STUDIO 29

Коллекция Ecliptica приурочена к Новому году, при ее создании дизайнеры бренда вдохновлялись различными эзотерическими практиками. Здесь можно найти платья и топы-трансформеры, рубашки из фактурной ткани, которые отсылают к формам скоплений звездной пыли и небесных тел, мини-платья из пайеток, блузы и жакеты из атласной ткани с сатиновым блеском, а мини-юбки из серебряной экокожи дают ощущение тайных космических переливов небесного пространства. Также бренд демонстрирует новый принт в разных тканях, который представлен на лонгсливах, комбинациях и аксессуарах.

IVOLGA

В новогодней капсуле марки предпочтение отдается в пользу сдержанных цветов: классического черного, молочного белого, пыльного серого в сочетании с нежным бирюзовым. За праздник отвечают детали и выбор ткани. Как и все коллекции бренда, капсула собрана в стиле умного гардероба, все вещи легко сочетаются между собой. Передает новогоднее настроение лукбук в стиле ретро – его съемки проходили в отеле “Националь”.

DIVNO

Новогодняя капсула создана для наслаждения яркими моментами праздничного сезона — легкие платья с плиссировкой и пижамные костюмы расслабленного силуэта из струящихся тканей, бархатные костюмы глубокого изумрудного и насыщенного графитового цветов позволят чувствовать себя эффектно, но при этом комфортно. Традиционно для бренда коллекция создана с учетом особенностей фигур разных размеров — вплоть до 64.

Laroom

В новой капсульной коллекции российский бренд обращается к магическим картам Таро. Тема предсказаний и астрологии прослеживается в мерцающем декоре на жакете, брюках, юбке и легинсах. Подчеркивающие фигуру платья с декольте выполнены из сияющих тканей и дополнены вышивкой с использованием кристаллов. На джемпере и футболке изображен Черный Кролик – символ предстоящего года.