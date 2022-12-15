 

Компромиссное решение – власти Москвы водрузят Дзержинского на Соловецкий камень на Лубянке

15.12.2022, 19:33, Разное
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Московские власти пришли к консенсусу по разрешению многолетнего спора сторонников и противников установки памятника главе ЧК Феликсу Дзержинскому перед зданием ФСБ на Лубянской площади столицы.

На очередном собрании Мосгордумы было решено водрузить «Железного Феликса» сверху на Соловецкий камень. Предложение муниципального депутата Леонида Зюганова вручить в руки Дзержинскому православный крест было отклонено парламентским большинством.

По мнению властей, такой подход должен удовлетворить запрос как антисоветчиков, так и поклонников Советского Союза. При этом глава комиссии по градостроительству МГД Елена Николаева отвергла обвинения в стремлении «обесценить значимость сталинского террора» как несостоятельные.

– Отдельные личности говорят, будто стоящий на камне Дзержинский будет символизировать торжество КГБ. Это абсурд! Как минимум, стоять на камне он будет только одной ногой, – пояснила Николаева.

Феликс Дзержинский – руководитель Чрезвычайного комитета, органа безопасности Советской России в 1920-е годы. До 1990-х годов памятник ему стоял на Лубянской площади Москвы, перед зданием КГБ. В 1990-е монумет был заменён Соловецким камнем, установленным в память о жертвах сталинского террора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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