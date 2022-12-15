 

В Берлине призвали не смешивать коррупционный скандал в Европарламенте с закупкой газа у Катара

15.12.2022, 19:30, Разное
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Коррупционный скандал в Европарламенте и покупка газа у Катара — «это две разные вещи», заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, подозрения в том, что ближневосточная страна путём подкупа пыталась оказывать влияние на европейскую политику, — это не повод для разрыва с ней торговых отношений. Ведь нужно обеспечить надёжность энергоснабжения ФРГ и компенсировать нехватку российского газа, передаёт слова министра Die Welt.


AP

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ситуация с возможным подкупом Катаром депутатов Европарламента и покупка газа у этой страны никак не связаны, пишет Die Welt. «Это две разные вещи», — объяснил он, добавив, что коррупция — это преступление, а торговля с другими государствами всегда влечёт за собой моральные последствия. В то же время необходимо обеспечить надёжность энергоснабжения Германии, подчеркнул немецкий политик.

ФРГ заинтересована в компенсации нехватки российского газа, заявил Хабек: «Так что, я считаю, эти вещи нужно разделять». Недавно Катар объявил о планах поставлять в Германию с 2026 года большое количество сжиженного природного газа, пишет издание. Озвученные объёмы смогут покрыть 3% годового потребления страны. Берлин хочет заменить голубое топливо из России, покупая СПГ по всем миру.

Причиной для подобного заявления со стороны Хабека послужил недавний коррупционный скандал в Европарламенте. По имеющейся информации, Катар пытался незаконно оказывать влияние на европейскую политику за счёт подкупа депутатов органа. В рамках расследования были задержаны вице-президент парламента Ева Кайли и другие сотрудники. Кайли обвиняют в том, что она брала деньги у ближневосточной страны в обмен на политические преференции. К примеру, недавно на уровне ЕС обсуждался вопрос ослабления визового режима с Катаром, напоминает Die Welt.


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