На Сахалине рыболовецкое судно село на мель

Как сообщает RT, судно терпит бедствие в районе острова Парамушир. По данным МЧС, пострадавших среди экипажа нет. По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохой видимости и сильного ветра.

Судно местного рыболовецкого комбината с членами село на мель. Телеканал “360” передает, что был сброшен якорь.

В итоге судно опрокинулось на бок. Члены экипажа успели эвакуироваться на плот. Об этом сообщает РИА ФАН.