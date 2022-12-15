 

На Сахалине рыболовецкое судно село на мель

15.12.2022, 19:10, Разное
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Как сообщает RT, судно терпит бедствие в районе острова Парамушир. По данным МЧС, пострадавших среди экипажа нет. По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохой видимости и сильного ветра.

Судно местного рыболовецкого комбината с членами село на мель. Телеканал “360” передает, что был сброшен якорь.

В итоге судно опрокинулось на бок. Члены экипажа успели эвакуироваться на плот. Об этом сообщает РИА ФАН.


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