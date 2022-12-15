Скандалы: Залили деньгами

Кого обогатило эмбарго на покупку российской нефти

5 декабря вступило в силу решение Совета Евросоюза об установлении предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Одновременно европейским компаниям запрещено оказывать услуги морской перевозки, технического содействия, посредничества, финансирования, страхования или перестрахования любых сделок по продаже третьим странам нефти из РФ.

Ещё на стадии обсуждения одни комментаторы предсказывали, что новая санкция приведёт к лихорадочному росту стоимости нефти на мировом рынке, другие настаивали на моментальном крахе российской экономики. Похоже, ошиблись и те и другие.

Факт первый – на отказ Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Австралии и Японии от российской нефти рынок отреагировал примерно никак, колебания цены за баррель на бирже составили считаные проценты. Конечно, это только начало и настоящая реакция может носить отложенный характер, однако задуматься есть над чем. Факт второй – распространённая на прошлой неделе Financial Times сенсация о том, что у входа в Босфор скопилась пробка из танкеров, грозящая сорвать поставки нефти, похоже, оказалась дутой. Да, корабли действительно встали в очередь, однако, как разъяснил управляющий партнёр компании «Инфра Проекты» Алексей Безбородов, это вполне объяснимая ситуация – танкерам нельзя проходить через Босфор ночью, потому они маневрировали и ждали утра. Самое главное, что турки подтвердили: они готовы принимать российские страховки на перевозку нефти. Если бы этого не произошло, отечественные корабли оказались бы заблокированы в Чёрном море, поскольку страхующая 90% танкерного флота британская группа P & I Clubs ранее поддержала западные санкции.

Выходит, всё не так уж и плохо? Что ж, давайте посмотрим на детали, ведь именно там всегда кроется самое интересное.

Друзья со скидками

Прежде всего – что будет с отечественным нефтяным экспортом? Вице-премьер Александр Новак уверяет, что введённое эмбарго не сильно повлияет на добычу. Хочется верить. Тем не менее нельзя не принять во внимание то, что на государства-отказники приходилось больше половины экспорта нефти. По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году Россия продавала в Евросоюз 2,4 млн баррелей нефти в сутки. К середине ноября этот показатель сократился до 0,88 млн баррелей в сутки, а теперь и вовсе упадёт до нуля. Сейчас европейцы заместили российскую нефть поставками из Саудовской Аравии и Северной Африки. А что делать РФ с высвободившимися объёмами? Взять и просто прекратить добычу не получится: консервация может «убить» скважину. Единственный выход – переориентировать направления экспорта. Желающих купить российскую нефть много, едва ли не половина Азии. Как продолжают заверять в Минэнерго, Россия уже успешно переориентировалась на Индию, Китай и Турцию. Судя по всему, это так – по итогам девяти месяцев экспорт в Китай вырос на 9,5%, а на индийском рынке РФ даже обошла Саудовскую Аравию, заняв по объёмам поставок первое место. Есть в этой бочке мёда только одна ложка дёгтя: демонстрируя Москве свою готовность игнорировать западные ограничения, китайцы и индусы руководствуются вовсе не интересами дружбы, а исключительно собственной выгодой.

Так, ещё в мае агентство Bloomberg сообщило: согласившись продолжать закупать российскую нефть, Индия потребовала для себя значительную скидку – менее 70 долларов за баррель. При этом эталонная марка нефти Brent торговалась по цене около 105 долларов за баррель. В ноябре на фоне скорого введения эмбарго тот же Bloomberg продолжил тему. По его информации, всё это время Китай и Индия скупали две трети экспортируемой по морю российской нефти по цене около 52 долларов за баррель, или с 39-процентной скидкой по отношению к Brent. Согласно утверждению Bloomberg, РФ теряла из-за этого около 4 млрд долларов в месяц. При этом, глядя на Китай и Индию, по тому же пути решили пойти и другие. В конце ноября Пакистан прямо заявил, что готов покупать российскую нефть только с 40-процентной скидкой! Судя по тому, что по приезде домой министр нефтяной промышленности Мусадик Малик заявил о готовности Исламабада сотрудничать с Москвой, к какому-то согласию стороны пришли.

А теперь главный вопрос: если такие скидки «партнёры» просили, когда российская нефть ещё текла в Европу, то как они поведут себя теперь, зная, что остались единственными покупателями?

«Теневой флот» для анонимного владельца

Тем временем зарубежные СМИ уже высказывают беспокойство относительно того, станут ли введённые санкции эффективным кнутом для Москвы. Тревогу у них вызывает тот факт, что Россия, как сообщает агентство Reuters, не сидела сложа руки и нашла способ переориентировать свой нефтяной экспорт с Европы на Азию, создав мощный танкерный флот. По словам главы отдела исследований судоходного брокера Braemar Анупа Сингха, переходить на «вариант Б» российская сторона начала ещё весной, принявшись тайно скупать корабли в Дубае, Гонконге, Сингапуре и на Кипре. В настоящее время РФ имеет флот из 240 танкеров различных классов – от небольших Aframax (дедвейтом – грузоподъёмностью для нефти – от 80 до 120 тыс. тонн) до сверхбольшегрузных VLCC (дедвейт от 200 до 320 тыс. тонн). По информации Financial Times, только за последние месяцы неназываемые российские компании через сеть посредников приобрели 29 супертанкеров класса VLCC, 31 танкер Suezmax и минимум 49 танкеров Aframax. Да, все они не первой свежести, иным уже более 15 лет, но лучше ничего не нашлось.

На первый взгляд новость более чем хорошая. Тем не менее снова возникает целый ряд вопросов. Прежде всего сколько денег ушло на эту закупку? Речь явно идёт о числе с девятью нулями. По крайней мере в августе RT со ссылкой на зарубежную прессу сообщал о покупке через китайского посредника 13 кораблей. Они обошлись в 376 млн долларов. Нетрудно представить, сколько пришлось в таком случае выложить за 200 танкеров. При этом ещё летом сингапурский брокер Gibson Shipbrokers отмечал, что неожиданный спрос на подержанные танкеры разогнал цены на них до небес. Так, 10-летние супертанкеры класса VLCC выросли в цене на 20,5%, а 15-летние суда класса Suezmax дедвейтом в 160 тыс. тонн – на 58,5%! Значит ли это, что спешная оптовая скупка танкеров заставила заплатить за них в 1,5 раза больше?

И самое главное – из чьего кармана были взяты эти деньги? Показательно, что практически нигде не сообщается, кто же выступил покупателем. «Сов­комфлот»? Какая-то нефтяная компания? Некий новый грузоперевозчик? У кого хватило денег оплатить такой флот? Или же их достали из бюджета? Если так, то владелец танкеров остаётся в сложившейся ситуации главным бенефициаром. Деньги он получил, свой доход за перевозку получит, благо что заказами обеспечен. А то, что при такой ценовой политике нефтяного экспорта и выкручивания рук со стороны азиатских «друзей» затраты на покупку танкеров ещё долго не окупятся, его волновать явно не будет. Так и хочется спросить: кому же это так повезло?

Конкретно

Очевидно, что введение эмбарго не пройдёт бесследно для Европы. Она десятилетиями выстраивала с Москвой свою систему энергетического импорта, и в одночасье переориентироваться без потерь на ближневосточных поставщиков явно не удастся. С другой стороны, введённое эмбарго также пока не выглядит чересчур уж серьёзным ударом для РФ. Ведь если сегодня Россия и так продаёт нефть со скидкой ниже 60 долларов, то в чём смысл санкций? На этот счёт уже родилась простая, но много объясняющая версия. США с Польшей уговорили «партнёров» пока только на принятие новой санкционной технологии — на действия по ограничению международной торговли. Заставить одновременно нарушать логику свободного рынка и повышать стоимость своего же импорта энергоресурсов не удалось. А позже, под создаваемые инфоповоды, будут понижать планку ниже 60 долларов. Чем ниже она – тем дороже будет нефть для Европы. А пока отследят, какие пути обхода будет искать Россия, и попробуют присоединить к санкционной конструкции других участников. Причём не только со своей стороны. Новый механизм могут обрушить и на прежних непослушных – Иран и Венесуэлу.

Дмитрий Злобин

Оригинал материала: “Наша Версия”