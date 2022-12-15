 

Oppo представила первый складной смартфон Find N2 Flip

15.12.2022, 18:57, Разное
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Китайский бренд Oppo презентовал свой первый складной смартфон под названием Oppo Find N2 Flip.

Вместе с тем аппарат имеет внешний экран с диагональю 3,2 дюйма, а внутренний дисплей на 6,8 дюйма. За производительность нового складного смартфона Oppo Find N2 Flip отвечает мощный восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9000 Plus. В задней части девайса установлена сдвоенная основная камера с датчиками 50+8 мегапикселей.

Селфи-камера получила одинарный датчик 32 мегапикселя. Автономность смартфона обеспечит батарея на 4400 мАч с быстрой зарядкой на 44 Вт. Пока остальные достоинства складного смартфона засекречены разработчиками.


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