Уют на столе: делаем “гнома” из бутылки своими руками

Если вы не успели купить своим знакомым подарок к празднику, отличным вариантом станет бутылка хорошего вина. Чтобы такой презент выглядел необычно, наденьте сверху на бутылку сказочного гнома. Такую поделку вы сможете смастерить всего за несколько минут.

Что понадобится

Для того, чтобы изготовить гнома для бутылки, нужно взять:

кусок картона; кусок фетра, войлока или мягкой ткани; клеевой пистолет; кусок меха или пряжу для вязания.

Как сделать

Сначала кусок картон сверните в конус и склейте по линии соединения.

Затем вырежьте из фетра кусок такого же размера, как картон, и приклейте к конусу. Получится колпак. Конечно, можно ткань приклеить к бутылке, но будет намного интереснее, если гном будет сниматься. Поэтому ткань лучше прикрепить к картону.

Теперь сделайте гному бороду. В качестве материала для этой детали подойдет искусственный мех. Также бороду можно сделать из пряжи или скрученных полосок ткани.

В качестве дополнительного декора украсьте фигурку гнома блестками, сделайте ему глазки и нос.

Если гнома вы делаете не для подарка, а для украшения бутылок на своем праздничном столе, шапочку к картону не приклеивайте, а прикрепите, напимер, при помощи скотча. Тогда к любому другому празднику вы можете сделать гному новый колпак, в соответствии с тематикой.