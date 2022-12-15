Как провести вечер на этой неделе: много еды, вина и адреналина

13 декабря – гастрономический сет New Year Pre-party в ресторане Cevicheria

Главными «режиссерами» вечера станут Андрей Голубев, шеф Cevicheria, и Михаил Холодов, шеф двух других проектов ресторатора Елизаветы Стахановой – Wine Religion и Garum. В сет-меню – устрица с маринованным ананасом и желе из шампанского, тарталетка с антоновкой и фермерским сыром, «не оливье» с топинамбуром, зеленым горошком и красной креветкой, моллюски модиолус с кремом вишисуаз и икрой стерляди, паровая крабовая котлетка с красной икрой, утиная грудка с катанкой из пшена и ягодным соусом, а на десерт – тирамису из карамелизированного белого шоколада с арахисовым бисквитом и снегом из йогурта. Поскольку этот ужин станет генеральной гастрономической репетицией Нового года, к 7 авторским блюдам будут предложены 7 игристых вин, совместно подобранных самой Елизаветой и ее бизнес-партнером по Garum Артемом Челобаевым. Стоимость гастрономического сета с пейрингом – 6500 руб., сбор гостей с 19:00.

Андрей Голубев в Cevicheria

13 декабря – гастрольный ужин Вадима Борисихина в ресторане Sangre Fresca

Продолжая традицию дружеских гастрольных ужинов Fresca Y Amigos, ресторан Глена Баллиса, Александра Сысоева, Яна Черепанова и знаменитой команды El Copitas Bar приглашает на сей раз гостя из Екатеринбурга. Шеф-повар Вадим Борисихин (Cibo, Izakaya, Grain) специализируется на мексиканской кухне, близкой к концепции Sangre Fresca и так же, как здесь, креативно переосмысленной. Специальное меню от Борисихина включает 4 позиции: ризотто из кукурузы с томатной сальсой и чимичурри (750 руб.), чилакилес с курицей на гриле с пикантной сальсой и сыром (870 руб.), чили кон карне с бурратой (1150 руб.) и карамельную тыкву с шоколадом и чили (490 руб.). Наливать, как водится, будут ребята из El Copitas Bar. Начало в 19:00.

Вадим Борисихин (Екатеринбург) в Sangre Fresca

13 декабря – винный ужин в ресторане Rocky2

Этот вечер полностью принадлежит молодым, и речь в данном случае не о его гостях – а об основных «фигурантах». Алексею Волкову, шеф-повару нового ресторана Антона Пинского и Владимира Чистякова – всего 22 года, а виноделу Екатерине Юдиной, представляющей самое стильное хозяйство России Имение «Сикоры», – 27. Семейная винодельня, занимающая 20-е место в рейтинге Top 50 World’S Best Vineyards 2021 и входящая в коллекцию лучших российских виноделен новой волны «Большое Русское Вино» от Simple, ломает множество стереотипов. А поскольку его главный винодел и главный энолог – женщины, на вино можно посмотреть через призму женского взгляда, что для тонких ценителей окажется довольно любопытным. Cет из пяти блюд, составленный шефом, призван подчеркнуть ароматику и вкус флагманских вин Имения «Сикоры». Гостям будут поданы спелая хурма со страчателлой, прошутто и соусом из сицилийского масла и сока юдзу, вителло тонато кимчи, палтус с мисо и соусом шампань со щучьей икрой, утка с пюре из моченых яблок, грецкого ореха, бузины и портвейна, а в финале – миндальная меренга с манго, цирусами, ванилью и муссом из шампанского. И этот вечер тоже многим покажется репетицией Рождества!

Екатерина Юдина (Имение “Сикоры”) в Rocky2

13, 14 и 18 декабря – финальные матчи ЧМ-2022 с комментариями Сергея Дурасова

Адреналин называют «гормоном болельщиков» – именно он выделяется в моменты максимального накала матча и открывает все шлюзы для выплеска эмоций. Всем известно, что никакая трансляция не способна сравниться с присутствием на игре. Но к этим ощущениям можно приблизиться, когда ее комментарий происходит вживую. Гастропаб «Бибирево», славящийся уникальными изгибающимися экранами, на которых происходящее на поле хорошо видно абсолютно всем гостям, пригласил в дни заключительных матчей Чемпионата мира по футболу известного комментатора Сергея Дурасова. Ведущий телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Премьер», победитель Всероссийского конкурса футбольных комментаторов в режиме реального времени будет озвучивать происходящее в Катаре. В комплекте к изрядной порции выделяющегося адреналина идут пивная карта из 200 позиций и 4 специальных «футбольных» сета по выгодной цене.

Сергей Дурасов (“Матч ТВ”) в “Бибирево”

15 декабря – домашний ужин Екатерины Бокучава в Grace Bistro

Накануне Нового года всем хочется ходить в гости и встречаться с друзьями. Следуя этому желанию, Grace Bistro открывает очередной цикл дружеских ужинов и бранчей, и первым гастролером станет известная всему Санкт-Петербургу Екатерина Бокучава. В прошлом журналист, ныне она – ресторатор («Место», Saint Espresso, «Бар 8», Suki / Go To Health), шеф-повар и настоящий питерский феномен. Для гостей московского ресторана она собственноручно приготовит сет из 5 блюд: «кудрявое» карпаччо из угря с каперсами и сладким стеблем сельдерея, салат «Прости, Вальтер» из корня сельдерея с помидорами черри, пряной рукколой и молодым шпинатом, слоеный пирог с бургундскими улитками, мини-шампиньонами, тимьяном и петрушкой, стейк, подаваемый в ароматной корочке сванской соли, и блины с картофельным пюре и сливочным соусом из сморчков. Гарантируем, что это будет один из самых нетривиальных ужинов в вашей жизни, в котором «простым» и домашним будет только десерт – выложенный слоями и замороженный маскарпоне с клубникой и молочным шоколадом. Сбор гостей в 19:30.

Екатерина Бокучава (Санкт-Петербург) в Grace Bistro

15 декабря – ужин «Вина Пьемонта. Хозяйство Scarpa» в Smolenka Café

Новая винотека (она же, по волшебному стечению обстоятельств, кондитерская) устраивает свой первый особенный ужин, где основатель винного клуба Taste Wine by Novikov, сомелье высшей категории и член МАС Семен Орехов будет рассказывать о легенде винного мира – пьемонтском хозяйстве Scarpa. Существующая с 1854 года, винодельня Scarpa имеет богатую историю, традиции и особенности, о которых, под дегустацию 5 избранных вин, и пойдет разговор. Несмотря на обилие интереснейшей информации о вине и высочайший экспертный уровень приглашенного шефа-сомелье Novikov Group, у него будет «соведущий» – руководитель ресторанного направления компании «Вояжер» Николай Ефименко. И, конечно, третью важную роль в этом вечере исполнит шеф-повар Smolenka Café Нурлан Монтоев. Он предложит сет из блюд в формате comfort food, дающий винам раскрыться максимально полно и ярко. Гостям будут поданы нежнейшее сашими из тунца, лосося, креветки, тартар из тунца с авокадо, салат с ростбифом и вешенками, пенне с говядиной и белыми грибами, телячьи щечки с картофельным пюре и трюфельным соусом и «Анну Павлову» с лимончелло на десерт. Стоимость – 4000 руб., начало в 19:00.

15 декабря – коктейльный вечер во французском баре Bijou

Константин Духанин – преподаватель школ «Энотрия» и Wine Project, амбассадор Saranskiy distillers, автор статей для Simple Wine News – расскажет гостям бара об истории русской водки и ответит на все возникшие в связи с этим вопросы. Для полного погружения в тематику будут предложены четыре абсолютно разных по вкусовым качествам коктейля, созданных в коллаборации с новым водочным брендом «Балчуг»: «Осенний тоник» – с легкой горчинкой и анисовым оттенком, который придает напитку одновременно и сладость, и свежесть; «Царев сад» – аперитивный коктейль с кисло-сладкими ягодными нотами; авторский вариант крепкого и бодрящего коктейля «Морской волк», он же Salty dog; авторский же твист Clover club с классической основой в виде джина, в котором он будет заменен на водку. Сбор в 20:00.

Коктейли во французском баре Bijou

15 декабря – презентация секретного коктейля в Barbosco

Новогодние праздники наступят уже совсем скоро – так что едим мандарины запиваем коктейлями! Соосновательница агентства Setters, Setters Education и бренда re-feel Саша Жаркова продолжит череду звездных коллабов Barbosco. Вместе с шеф-барменом Александром Чернявским она замиксует авторский коктейль, состав которого будет храниться в тайне до самой последней минуты. Эта позиция будет стоять в барной карте ровно месяц, а половина вырученных средств от его продажи будет направлена благотворительному фонду «Настенька» – одной из старейших некоммерческих организаций, помогающей детям с тяжелыми заболеваниями. Помимо нового коктейля и обширной барной карты гостей бара ждет игристое от Simple – партнера благотворительного проекта, море мандаринов, нарядная новогодняя ярмарка и музыка от dj Vovash. Начало в 21:00.

Коктейли в Barbosco

15 декабря – «северный» ужин в четыре руки в ресторане Sapiens

Бренд-шеф ресторана Илья Благовещенский принимает на кухне в формате a la chef’s table шефа Рустама Тангирова (Sixty, Lesnoy, ДОМ by Rakusa). Они представят сет из пяти курсов, отсылающий к традициям северной кухни, откуда уже многие годы оба шефа черпают вдохновение. Основной составляющей блюд станет все, что ассоциируется с арктическими широтами: морепродукты, свежая рыба, белые грибы, дичь. Илья и Рустам вместе разрабатывали концепцию и рецептуру каждой подачи. На закуску будет предложен гребешок с трюфельной хурмой и понзу из желтых томатов. Затем последует рулет из палтуса и трески с кремом из фиолетовой моркови. На горячее будет подано два блюда: копченое сердце оленя с муссом из карамельного лука и перепелка с белыми грибами и хвойным ликером. Десерт «Гречка и белые грибы» обещает полностью раскрыть северную тему. К каждому курсу шеф-бартендер Валерий Левин приготовит 5 авторских коктейлей. Стоимость сета – 7900 руб., начало в 19:00.

Илья Благовещенский в Sapiens

18 декабря – эротическая винная дегустация в ресторане Soul

Мероприятие для ценителей гастрономии и искусства посвящено знаменитому календарю Pirelli. Как вы знаете, за 150 лет, прошедших с первого его выпуска, много воды утекло и сменилось много концепций. Арт-проекту Pirelli удалось объединить гениальных фотографов, которые переосмыслили эротическую составляющую фотографии, о чем этим воскресным вечером подробно расскажет собравшимся арт-директор московской галереи Ruarts Катрин Борисов. Она приоткроет backstage творческого процесса и познакомит с современными фотохудожниками. А сомелье ресторана Soul Тамара Полякова сопроводит этот рассказ дегустацией вин от бургундского винодела Николя Вуатье, на этикетке которых всегда присутствует обнаженная натура. Сбор гостей в 17:00.

Эротика и гастрономия в ресторане Soul