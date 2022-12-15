Илья Авербух: “Живу сегодняшним днем – это помогает мне избежать моральной усталости”

В декабре вам 49. И если 33 — это возраст Христа, то 49 — это чей возраст?

Для меня это предрубежная цифра перед большим юбилеем. С одной стороны, уже можно подвести какие-то серьезные итоги, с другой — еще есть та жадность, с которой хочется дальше жить, творить. Но никакой рефлексии по поводу возраста не испытываю. Возможно, потому что живу одним днем. Это помогает мне избежать и физической, и моральной усталости.

А вы любите свой день рождения?

Честно говоря, не очень. В этот день я даже стараюсь общаться меньше, хотя поздравления, конечно, сыплются отовсюду. И если кто-то в этот день загадывает желания, то я мечтаю лишь об одном: скорее бы наступило завтра. (Смеется) Не люблю заострять внимание на собственной персоне.

Жизнь исчисляется в прожитых годах, а в чем бы вы еще могли измерить свою жизнь, если не в количестве лет?

Я уже давно пришел к тому, что считать жизнь в цифрах — глупая затея. Не мы решаем, когда нам родиться. И не мы определяем, сколько нам отмерено. Для меня важно другое — сколько ты успел сделать полезного для общества, семьи, своей страны, что останется в память о тебе, как будет звучать твоя фамилия в устах потомков.

За свою уже долгую творческую жизнь я создал сотни различных проектов, некоторые из них вообще не были связаны со льдом. Я один из первых возродил традиции новогодних ледовых представлений. Было время, когда это считалось зазорным — чемпионам кататься на новогодних елках. А сейчас это тренд. Этой зимой мы представим новый яркий спектакль «Волшебник страны Оз» — красочную, жизнеутверждающую историю, смотреть которую будет интересно всей семье. Это абсолютно оригинальное прочтение всеми любимой сказки с элементами циркового шоу. Ну и конечно, в спектакле задействованы фигуристы мирового уровня: Евгения Медведева, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин и другие. «Волшебник страны Оз» перенесет нас всех в стану мечты. Я бы очень хотел, чтобы зритель хоть на несколько часов поверил в сказку.

Фрагменты спектакля “Волшебник страны Оз”

Ледовые спектакли — это то немногое, что сейчас объединяет разные поколения. Чему стоит поучиться у вас поколению 20-летних?

Чувству ответственности — за свои слова, за то, что ты делаешь. Если берешь обязательства, должен их исполнять. Пониманию, что чуда не произойдет и за всем должно стоять много труда. Удача приходит к тем, кто много вложил в достижение своих целей.

А есть то, чему вы хотели бы научиться у зумеров?

Есть! Смелости решений, свежести мыслей, нестандартным взглядам. Это то, что всегда отличало молодых. И, честно говоря, в этом я не вижу конфликта отцов и детей. Просто у каждого своя история, а каждое новое поколение преображает ее в соответствии со своими взглядами.

Поэтому должно быть взаимоуважение целей, стремлений. К сожалению, многие сейчас обесценивают то, что было сделано до них. А я считаю так: сначала сам что-нибудь сделай, а потом говори.

А желание выделяться, быть первым — это, по-вашему, хорошо или плохо?

Это абсолютно нормальное желание, особенно если за этим стоит труд, упорство и победа над самим собой. За первыми двигаются остальные, поэтому для меня всегда важно было быть лидером, идти вперед.

Что вас сейчас заботит больше всего?

Самореализация, моя семья, дети. Хочется, чтобы у всех все было хорошо, чтобы сыновья росли здоровыми, счастливыми и понимающими, к чему стремиться. Хотя у них совершенно разный сейчас возраст. Каждый из них знает, что я всегда рядом, всегда помогу, поддержу.

В конце года — и личного и календарного — принято подводить итоги. Чем 2022-й вам особенно запомнился?

Этот год был очень насыщенным. Было много проектов: я был режиссером абсолютно прекрасного праздника «Ярмарка 200» в Нижнем Новгороде, режиссировал фестиваль пиротехники в Москве. В Сочи с большим успехом прошла премьера шоу «Чемпионы». Был «Ледниковый период». Впереди большое количество представлений в самых разных уголках страны. А дальше — только новые горизонты.