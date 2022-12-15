 

Немцы массово едут на зимовку в Калининградскую область (sic!)

15.12.2022, 17:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что жители Германии массово едут в Россию, чтобы перезимовать. Его слова приводит телеканал “360”. Губернатор отметил, что причина вполне понятна, ведь четыре месяца аренды жилья вместе с коммунальными платежами в области для жителя какого-нибудь Дюссельдорфа будет стоить столько же, сколько на родине месяц.

“С конкретным немцем был разговор. Спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать”, – цитирует Алиханова интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

RT напомнил, что еще в сентябре Der Spiegel писал, что экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия, а следовательно и рост цен на ЖКХ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08.22 / Ученые рассказали о раннем признаке развития болезни Альцгеймера

19.06.22 / Мнение: Борьба с латиницей на вывесках, убытки от канцелярита и польза постоянных клиентов

30.07.21 / Нюша о второй беременности и имени будущего ребенка: “Нужно, чтобы оно не уступало по оригинальности”

03.03.22 / Мнение: Евреи 21-го века

26.01.22 / «Не брат ты мне»: Лилли Вачовски раскритиковала новую «Матрицу» и её режиссёра

21.06.22 / Мнение: Три шкуры

31.08.20 / В Польше велосипедист сфотографировал НЛО

11.06.22 / Мнение: Почему Америка уже не соскочит

10.03.22 / Променял Глаголеву на любовницу, воспитал чужую дочь: как живет сбежавший в США Нахапетов

16.01.22 / Канье Уэста не пригласили на вечеринку к дочери, но он все равно пришел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика