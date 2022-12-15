 

Теперь вместе: Богомолов съехался с бывшей женой после развода с израильтянкой Собчак

15.12.2022, 17:47, Разное
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Поговаривают, что в звездном семействе все не так гладко. Слухи поползли еще весной, когда журналистка уехала из страны, оставив в России Константина Богомолова. Потом, видя парочку на мероприятиях, народ замечал, что Ксения Собчак и ее муж как-то холодно и отстраненно ведут себя друг с другом.

Как бы там ни было, сами супруги никак не комментируют эту информацию и, что бы не говорили, до сих пор остаются вместе. Вместе с тем режиссер продолжает находиться в хороших отношения с бывшей женой Дарьей Мороз, которую, как оказалось, любят и его родители.

В одном из последних интервью актриса рассказала, как планирует отпраздновать Новый год. Как оказалось, она вместе с дочерью Анной проведет время в компании родителей режиссера. Получается, что на время праздника Богомолов-старший и его супруга съедутся с бывшей женой своего сына.

Там же будет отец Дарьи Мороз, его возлюбленная Виктория Исакова, а также их дочь Варя. В общем, теперь вся семья сможет собраться вместе!

“У нас такая традиция — начинать Новый год у них”, – поделилась актриса.

Общая дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова также планирует провести время с отцом – вместе они отправятся кататься на лыжах, пока мама будет наслаждаться тишиной в деревне. Интересно, а какие планы на Новый год у Ксении Собчак, учитывая все слухи о ее скором разводе.


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