Судьбы фронтовиков: Гайдай снимал комедии, по повести Кондратьева снята военная драма “Ржев” Евгения Пригожина

Известный режиссер, сценарист и актер Леонид Гайдай имел достижения не только в искусстве. Медалью “За боевые заслуги” его наградили после боя за деревню Енкино. Во время Великолукской наступательной операции 80 лет назад, 14 декабря 1942 года, он забросал гранатами огневую точку противника, уничтожил трех противников и участвовал в захвате пленных. Однако, по словам родственников, военное время режиссер вспоминать не любил.

На фронт Леонид Иович попал примерно через год после окончания школы. Сначала его направили в Монголию для пополнения кавалерии, позже – на Калининский фронт, под Ржев. Именно там в годы Великой Отечественной войны шли наиболее ожесточенные и кровопролитные бои. Сержант Леонид Гайдай попал в 381-ю стрелковую дивизию. Согласно донесениям, соединение дважды вырывалось из окружения. При штатной численности свыше 14 тыс. красноармейцев в первый раз уцелело чуть больше двухсот, а в другой в живых осталось триста бойцов.

В марте 1943-го, во время взятия “языка” Гайдай наткнулся на мину и был тяжело ранен осколками. Военные хирурги спасли его от ампутации. Несмотря на пять операций, осколки выходили еще много лет. Однако свою инвалидность режиссер скрывал.

“Мой муж не любил вспоминать о войне. Зато, когда закончилась война, он понял, что после всего, что прошли люди, им нужна радость, которую он и старался им дать”, — вспоминала его жена Нина Гребешкова.

С таким жизненным девизом Леонид Гайдай подарил зрителям 18 позитивных художественных фильмов, многие из которых стали классикой мирового комедийного кинематографа.

События прошлого вплелись в судьбы многих талантливых людей. И, несмотря на тяжесть воспоминаний, некоторые предпочли их сохранить. Вячеслава Кондратьева жизнь также забросила в котел Ржевской битвы. По окончании войны фронтовик написал несколько произведений, в конце 70-х был впервые опубликован.

Из повестей сюжеты перекочевали в фильмы, три из них были сняты в 80-е. Однако тематика остается интересной даже современникам. Так, в 2019 году предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин инициировал съемки военной драмы “Ржев”. Основой стала повесть Кондратьева “Искупить кровью”, в которой автор-фронтовик упомянул деда бизнесмена, ротного Евгения Ильича. Оба познакомились под Ржевом, и в результате этой встречи память о тех событиях сохранилась в литературном произведении. А благодаря современнику история защиты села Овсянниково дошла до широкого круга зрителей.

Победа досталась нелегкой ценой, и сегодня россияне стремятся сохранять память о героическом прошлом. Каждый вносит свою лепту. Так, поисковики разыскивают останки красноармейцев, чтобы сообщить родственникам об их судьбе. В Ржевской земле по сей день лежат тысячи неопознанных бойцов. Патриоты устанавливают мемориалы, проводят уроки мужества, и, конечно же, снимают хорошее кино.