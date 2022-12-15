 

Володин: Приоритет работы Госдумы – формирование правового поля в новых регионах

15.12.2022, 17:45, Разное
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“Для нас приоритет в работе — формирование правового поля в регионах, ставших субъектами Российской Федерации”, – сказал Володин в ходе пленарного заседания 15 декабря.

Спикер напомнил, что по Крыму и Севастополю эта работа заняла порядка пяти лет. Интегрировать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в правовое поле РФ необходимо в следующем году, подчеркнул он.

В августе 2022 года председатель ГД посетил ДНР, где встретился с главой республики Денисом Пушилиным и руководством парламента. Он отметил, что более 70 депутатов Госдумы работают на постоянной основе в Донбассе.

В июле Володин вместе с депутатами посетил Луганскую республику и встретился с членами Народного совета ЛНР.

Вопросы интеграции республик в правовое поле РФ обсуждались и в ходе визита главы фракции “Единая Россия” в Госдуме Владимира Васильева в город Бердянск Запорожской области.


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