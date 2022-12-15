Скандалы: «Ест, что вздумается»

Симуляции Саакашвили не повлияли на грузинский суд

Сторонники Саакашвили сегодня опять напрасно толпились у Тбилисского городского суда. Потасовки и крики ни к чему не привели: судебное заседание по вопросу отсрочки приговора экс-президенту вновь перенесено. Теперь — на 22 декабря.

Защитники Саакашвили утверждают, что экс-президента срочно нужно выпустить на волю и госпитализировать в иностранную клинику, потому что его здоровье стремительно ухудшается. В качестве аргумента они приводят такие факты: с октября 2021 года он похудел на 42 кг. «При потере веса с такой скоростью, критический индекс массы тела будет достигнут через 2-3 месяца, после чего «начнется необратимое поражение систем органов» — утверждают медики из правозащитного центра, нанятые соратниками и родственниками Саакашвили.

Но надо учитывать, что год назад Саакашвили весил 115 кг, значит, сейчас он весит 73 кг. Что при его росте, конечно, немного, но не критически.

Также, по данным адвокатов, у экс-президента уже было несколько эпизодов потери памяти — 5 мая, 25 мая, 4 октября и 18 ноября. Кроме того, утверждается, что Саакашвили в клинике был отравлен ртутью и мышьяком. Однако результатов экспертизы, подтверждающей это, никто не видел. Все это — лишь со слов защитников экс-президента.

Врачи же центра «Эмпатия» проводившие исследования Саакашвили, сообщают, что у того «отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системами. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях». Про отравление в их исследовании не говорится.

Медики клиники «Вивамеди», где политик проходит лечение с мая, также подтверждают, что он слаб. Но заявляют, что вред своему здоровью он наносит намеренно, поскольку не выполняет рекомендаций врачей, ест, что вздумается и когда вздумается. И вообще по большей части симулирует.

Впрочем, для давления на власти Грузии его защитники решили задействовать все возможные способы. На днях в газете Le Monde было обнародовано письмо Саакашвили, адресованное президенту Франции Макрону. Экс-президент Грузии просит того посодействовать его освобождению: «Я умираю, у меня мало времени» — сообщает Саакашвили.

Пока же, несмотря на все давление извне, отпускать Саакашвили никто не собирается. В среду из-за его плохого самочувствия суд отказал экс-президенту в его транспортировке в суд. А специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии даже не смогла организовать участие Саакашвили в заседании по видеосвязи, поскольку «на данном этапе лишена возможности обеспечить дистанционное включение».

Обменявшись упреками, стороны защиты и обвинения разошлись под крики толпы на улице. Юристу Пенитенциарной службы Грузии пришлось пробираться сквозь строй сторонников Саакашвили под прикрытием правоохранителей. Следующий акт «пьесы» ожидается через неделю.

Елена Гамаюн

Оригинал материала: “Московский комсомолец”