Актриса Юлия Романова станет новой ведущей шоу «Спокойной ночи, малыши!»

Известная российская актриса Юлия Романова, прославившаяся под псевдонимом Eva Elfie, станет новой ведущей детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

Продюсеры телеканала «Культура» обратили внимание на актрису, когда она заняла первое место в международном рейтинге одного из жанров кино.

Главной проблемой передачи «Спокойной ночи, малыши!» считаются низкие рейтинги, вызванные уходом значительной части детей в интернет. Ситуацию дополнительно омрачает низкая популярность телевидения в крупных городах страны, поднять её не позволяют ни рекламные кампании, ни привлечение на голубые экраны кумиров молодёжи, включая рок-музыканта Кинчева и знатока Александра Друзя.

Участие талантливой актрисы по задумке должно привлечь к телевизорам детей школьного возраста – в частности, ожидается взрывной рост числа зрителей среди школьников 7-11 классов.

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