 

Актриса Юлия Романова станет новой ведущей шоу «Спокойной ночи, малыши!»

15.12.2022, 17:33, Разное
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Известная российская актриса Юлия Романова, прославившаяся под псевдонимом Eva Elfie, станет новой ведущей детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

Продюсеры телеканала «Культура» обратили внимание на актрису, когда она заняла первое место в международном рейтинге одного из жанров кино.

Главной проблемой передачи «Спокойной ночи, малыши!» считаются низкие рейтинги, вызванные уходом значительной части детей в интернет. Ситуацию дополнительно омрачает низкая популярность телевидения в крупных городах страны, поднять её не позволяют ни рекламные кампании, ни привлечение на голубые экраны кумиров молодёжи, включая рок-музыканта Кинчева и знатока Александра Друзя.

Участие талантливой актрисы по задумке должно привлечь к телевизорам детей школьного возраста – в частности, ожидается взрывной рост числа зрителей среди школьников 7-11 классов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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