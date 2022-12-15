Новый Nubia Z50 сможет проработать до 30 дней без подзарядки

Китайский бренд Nubia объявил о некоторых подробностях относительно будущего смартфона Nubia Z50.

Официальная премьера девайса состоится 18 декабря. Одним из главных преимуществ готовящейся новинки указали усиленную батарею, при которой смартфон Nubia Z50 может проработать в активном пользовании до 35 часов, тогда как в режиме ожидания аппарат выдерживает до 30 дней. Разработчики оснастили смартфон уникальной системой Lingxi, которая снижает энергопотребление.

Вместе с тем «сердцем» новой модели выступает мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Остальные технические характеристики смартфона на данный момент остаются засекреченными до официальной презентации.