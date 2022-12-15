Снигирь, Ланская, дочери Пересильд и другие гости премьеры “Чук и Гек. Большое приключение”

В минувшую среду в столичном кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялась премьера новой семейной ленты “Чук и Гек. Большое приключение” по мотивам рассказа Аркадия Гайдара. На ковровой дорожке фильм представили создатели, актеры и члены съемочной группы, в том числе Юлия Снигирь, Валерия Ланская, Андрей Андреев, Юрий Степанов-младший, Александр Самойленко. Среди приглашенных гостей предпоказа присутствовали дочери Юлии Пересильд Анна и Мария, Иван Кокорин с женой Еленой, Ольга Ломоносова с детьми, Алина Насибулина, Евгений Сафронов и многие другие.

В российский прокат картина “Чук и Гек. Большое приключение” поступит 22 декабря.

Юлия Снигирь Валерия Ланская со спутником Анна и Мария Пересильд Иван Кокорин с женой Еленой Ольга Ломоносова Алина Насибулина