Снигирь, Ланская, дочери Пересильд и другие гости премьеры “Чук и Гек. Большое приключение”
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В минувшую среду в столичном кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялась премьера новой семейной ленты “Чук и Гек. Большое приключение” по мотивам рассказа Аркадия Гайдара. На ковровой дорожке фильм представили создатели, актеры и члены съемочной группы, в том числе Юлия Снигирь, Валерия Ланская, Андрей Андреев, Юрий Степанов-младший, Александр Самойленко. Среди приглашенных гостей предпоказа присутствовали дочери Юлии Пересильд Анна и Мария, Иван Кокорин с женой Еленой, Ольга Ломоносова с детьми, Алина Насибулина, Евгений Сафронов и многие другие.
В российский прокат картина “Чук и Гек. Большое приключение” поступит 22 декабря.
Юлия СнигирьВалерия Ланская со спутникомАнна и Мария ПересильдИван Кокорин с женой ЕленойОльга Ломоносова Алина Насибулина
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