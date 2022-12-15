 

Идеи для подарков: необычный круиз по Волге с Volga Dream

15.12.2022, 16:59, Разное
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Путешествие по России – это незабываемые впечатления, возможность увидеть новые места и познакомиться с новыми интересными людьми. Сейчас на весну, лето и осень доступны к бронированию премиальные круизы Volga Dream – «Императорский круиз», «Удивительная Казань», «Левитановский Плёс», «Восхитительная Самара». Путешествие можно оформить в виде подарочного сертификата с открытой датой, а Volga Dream позаботится о доставке сюрприза по нужному адресу! При оформлении круиза до 31 декабря доступна скидка 5% на все направления нового сезона.

Императорский круиз 

Маршрут Москва – Санкт-Петербург или обратно – одно из самых популярных направлений Volga Dream. Во время путешествия вы посетите старинные русские города Ярославль и Углич, побываете в Горицах, Ферапонтовом монастыре и на острове Кижи, полюбуетесь волшебными видами Ладожского озера и красотами Карелии. 

Левитановский Плес

Плёс – город с удивительной и богатой историей, вдохновляющий художников со всей России. Вас ждут левитановские пейзажи и насыщенный экскурсионный маршрут по старинным русским городам: Угличу, Тутаеву, Ярославлю, Костроме, Плёсу и Рыбинску. Во время круиза гости увидят уникальные памятники архитектуры, по-настоящему отдохнут, наслаждаясь премиальным сервисом, авторской кухней и программой, продуманной до мелочей. 

Восхитительная Самара 

Речной круиз по реке Волге из Москвы в Самару или в обратном направлении – это возможность насладиться живописными ландшафтами страны. Путешествие проходит по знаменитому маршруту с посещением семи городов-жемчужин, среди которых Углич, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары, Свияжск, Казань и Самара. 

Удивительная Казань 

Этот круиз Volga Dream предлагает путешествие по Волге с посещением “жемчужин” Золотого кольца и Казани. Маршрут проходит с остановками в пяти крупных городах: Углич, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары и Свияжск. В компании лучших местных гидов у гостей круиза есть возможность познакомиться с богатейшей историей каждого волжского города.


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