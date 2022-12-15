Идеи для подарков: необычный круиз по Волге с Volga Dream

Путешествие по России – это незабываемые впечатления, возможность увидеть новые места и познакомиться с новыми интересными людьми. Сейчас на весну, лето и осень доступны к бронированию премиальные круизы Volga Dream – «Императорский круиз», «Удивительная Казань», «Левитановский Плёс», «Восхитительная Самара». Путешествие можно оформить в виде подарочного сертификата с открытой датой, а Volga Dream позаботится о доставке сюрприза по нужному адресу! При оформлении круиза до 31 декабря доступна скидка 5% на все направления нового сезона.

Императорский круиз

Маршрут Москва – Санкт-Петербург или обратно – одно из самых популярных направлений Volga Dream. Во время путешествия вы посетите старинные русские города Ярославль и Углич, побываете в Горицах, Ферапонтовом монастыре и на острове Кижи, полюбуетесь волшебными видами Ладожского озера и красотами Карелии.

Левитановский Плес

Плёс – город с удивительной и богатой историей, вдохновляющий художников со всей России. Вас ждут левитановские пейзажи и насыщенный экскурсионный маршрут по старинным русским городам: Угличу, Тутаеву, Ярославлю, Костроме, Плёсу и Рыбинску. Во время круиза гости увидят уникальные памятники архитектуры, по-настоящему отдохнут, наслаждаясь премиальным сервисом, авторской кухней и программой, продуманной до мелочей.

Восхитительная Самара

Речной круиз по реке Волге из Москвы в Самару или в обратном направлении – это возможность насладиться живописными ландшафтами страны. Путешествие проходит по знаменитому маршруту с посещением семи городов-жемчужин, среди которых Углич, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары, Свияжск, Казань и Самара.

Удивительная Казань

Этот круиз Volga Dream предлагает путешествие по Волге с посещением “жемчужин” Золотого кольца и Казани. Маршрут проходит с остановками в пяти крупных городах: Углич, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары и Свияжск. В компании лучших местных гидов у гостей круиза есть возможность познакомиться с богатейшей историей каждого волжского города.