 

Алён, это ты? – Личное мнение

15.12.2022, 16:55, Разное
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Кто бы мог подумать, но моя любимица Алёнка Шишкова, пока Тимати ходит с Валей по свадьбам, тоже не лежит без дела.

Нет, ну Симоне Яковлевне она полы тоже наверное помогает мыть, но я сейчас говорю о телевизоре:


Фото: Соцсети

Вот такая Алёнка затейница — вкалывает на одном из телевизионных каналов в шоу.

О чём шоу, я так и не поняла и разбираться нее стала. Я завороженно смотрела на красивое и чуть круглое лицо Шишковой:


Фото: Соцсети

Нет, ну а чего? Время бежит. Алёнке 30, а выглядит даже мудрее. Или это не мудрость, когда щёки свисают?

Где ты, Тиман, как бы спрашивает Алёнка мироздание. А я отвечу: Тиман — с молодой Валентиной.

Может быть, не так уж неправ оказался Тимурка, заранее прочувствовав то, как будет выглядеть Алёнка спустя несколько лет?

https://t.me/lenamiro/12697

Впрочем, не исключено, что это жизнь с мудрой Симоной Яковлевной превратила Шишкову в женщину трудной судьбы. Была бы с мужиком, была бы окружена заботой, вниманием и любовью, то и выглядела бы так, как на уфотошопленных фотографиях.

Не факт, конечно, но — может быть?

Алёнке, ввиду моего доброго отношения к ней, рекомендую посетить косметолога. Смас-лифтинг, гиалуронка, ботокс — план минимум. Затем — съехать от Яковлевны и завести регулярные отношения с хорошим парнем.

А всех вас хочу спросить: а в каком возрасте вы поняли, что уже не девочки? Был какой-то такой рубеж, когда увидав себя в зеркале, вы встрепенулись, что годы идут?

Источник: Лена Миро


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