Путин заявил о ключевой роли России на аграрном рынке

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность сельхозпроизводителям за то, что результатом их работы стала ключевая роль РФ на аграрном рынке.

Он отметил, что Россия является одним из крупнейших поставщиков на глобальный рынок зерна, растительных масел и удобрений. Однако безусловным приоритетом для РФ является обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия за последние пять месяцев экспортировала около 22 млн тонн зерна, преимущественно в страны Азии и Африки. До конца этого года Россия поставит еще 4-5 млн тонн зерна. А к концу сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года объем поставок сможет составить до 50 млн тонн, поскольку в этом году в стране собран рекордный урожай зерна.

«Продолжаем экспортировать на мировые рынки минеральные удобрения. За одиннадцать месяцев текущего года уже поставлено более 25 млн тонн. В отличие от западных стран, которые беззастенчиво тянут одеяло на себя, Россия, напротив, помогает именно беднейшим государствам Африки, Азии и других регионов, поставляет продовольствие и прочие товары», – сказал Путин.

В ближайшие месяцы Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам порядка 260 тыс. тонн удобрений. 20 тыс. тонн уже направлено в Малави.

Напомним, Россия собрала рекордный урожай зерна за всю современную историю – 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150.

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